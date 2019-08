Medina sætter huset til salg

Den danske popstjerne Medina har besluttet sig for at sætte sit hus til salg. Det fremgår af et salgsopslag på Nyboligs hjemmeside

Ekslusiv villa i Charlottenlund med attraktiv beliggenhed!

Sådan forsøger Nybolig at sælge Medinas hus.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Medinas manager, Thomas Børresen, at hun har sat sit 207 kvadratmeter store hus til salg.

- Hun leder efter noget større, lyder det korte svar.

Hvorfor den 38-årige sangfugl har brug for noget større, ved hendes manager ikke.

Det er ikke mere end lidt over et år siden, at Medina købte huset i Charlottenlund. Der var tale et dødsbo, som siden er blevet gennemrenoveret.

Stor renovering

Dengang gav hun sølle 6,5 millioner kroner for huset, men hvis du skal erhverve det i dag, så skal du punge ud med 14,5 millioner.

- Den har mere værdi nu, end da hun købte den, men hun har også investeret en del i den, fortæller Thomas Børresen om prisstigningen.

Præcist hvor mange penge Medina har lagt i forbedringer, kan hendes manager ikke oplyse.

Det er ikke første gang, at Medina skaber overskrifter med et hussalg. I 2016 satte hun sit hus på Islands Brygge til salg. Selvom det blev solgt for lige under 15 millioner, så var det på markedet i ni måneder, og Medina måtte gå med til et nedslag på 4,6 millioner kroner for at få huset solgt. Alligevel kom hun derfra med et lille overskud, sagde hendes manager dengang til Ekstra Bladet.

Huset i Charlottenlund har været til salg i to dage, så endnu er der ingen grund til panik. Det er dog uvist, om der allerede er købere på banen.

