Medina smider millioner: Køber penthouselejlighed med kæresten

Medina solgte for nylig sit 207 kvadratmeter store hus i Charlottenlund. Prisen for huset, der ligger på en 890 kvadratmeter stor grund, landede på 13.160.000 kroner - hvilket er noget mindre end de 14.500.000 kroner, det blev udbudt til i august sidste år.

- Det er solgt. Så meget kan jeg sige, men jeg ved ikke meget mere end det, sagde Medinas manager, Thomas Børresen, tidligere på ugen til Ekstra Bladet og fortalte, at han ikke vidste, hvilke planer Medina havde på boligfronten.

Men det står allerede nu klart, at den 37-årige sangerinde i hvert fald ikke kommer til at stå uden tag over hovedet.

Medina og Malo Chapsal stod frem som kærester i sommeren 2018. Foto: Mogens Flindt

Sammen med sin forlovede, den ti år yngre Malo Chapsal, har Medina nemlig købt en penthouselejlighed på Frederiksberg. Det skriver SE og HØR.

Ifølge Tingbogen har parret betalt 6.775.000 kroner for lejligheden, der er 84 kvadratmeter stor og ligger på 13. sal i en ejendom fra 1976.

Parret har ifølge Tingbogen overtaget den nye lejlighed 1. marts, og de har derfor stadig lidt tid til at komme på plads, inden de skal være ude af huset i Charlottenlund senest 1. april.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Medinas manager, Thomas Børresen, men det har endnu ikke været muligt.

