Medina stalket: - Hun lå i sengen iført mit tøj

Den danske sangerinde Medina har måttet bede politiet om hjælp i en sag med en udenlandsk kvinde, der på voldsom vis har stalket hende.

I et interview med P3 fortæller Medina om en konkret hændelse, da hun i starten af måneden kom hjem fra sin kusines bryllup og fandt kvinden liggende i sin seng.

- Så ligger der en kvinde i min seng iført mit tøj og har været i vores hus i rigtig mange timer og endevendt alt. Det blev en ret alvorlig seance, og politiet kom så hurtigt, de kunne, men der gik lige 20 minutter, før de kunne komme, siger Medina i interviewet.

Se også: Medina: Derfor faldt jeg om på scenen

Ifølge Medina eskalerede det i en periode på tre-fire dage, hvor kvinden blev ved at komme tilbage til sangerindens bopæl. Hun skulle også have opsøgt 'en masse forskellige', der har en forbindelse til Medina.

- Hun har fulgt mig i rigtig mange år, hvor det så er eskaleret mere og mere for hende. Jeg er ked af, at hun har det så dårligt, at et eller andet får hende til at gøre nogle af de ting, hun har gjort. Jeg håber, at hun får det bedre og forstår alvoren i det her i og med, hun også har fået et polititilhold, siger Medina.

Se også: Efter turbulent år: Medina tilbage på tv

Sangerinden ærgrer sig naturligvis over sagen, men fortæller, at naboerne har været gode til at hjælpe. Eksempelvis i et tilfælde hvor kvinden ifølge Medina stod og 'råbte og skreg' i haven, mens Medina ikke var hjemme.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Medinas manager Thomas Børresen, der oplyser, at hun ikke har mulighed for at kommentere yderligere på sagen netop nu.

- Der er ikke så meget mere at tilføje, det var en super ubehagelig oplevelse, siger han.

Det er langt fra første gang, at Medina er udsat for stalking.

Se også: Medina flygtede fra pressen

I oktober 2015 mødte Medina op i Københavns Byret, hvor en mand blev kendt skyldig i fire ud af fem anklager.

- Jeg føler mig jo truet, når han opsøger mig i mit hjem. Og jeg forstår ikke, hvad det er, han vil mig. Han har stået i seks timer i regnvejr og ringet på min dørtelefon, så jeg til sidst måtte have den koblet fra, fortalte Medina dengang til HER&NU.