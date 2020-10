Medvært: - Jeg er rystet

Sanne Cigale, der har været vært sammen med Mads Aagaard Danielsen både i 'Shitstorm' på P1 og 'DM i hadbeskeder', er i chok, efter hun som mange andre har læst en artikel i Berlingske, hvor 12 kvinder står frem og fortæller, at Aagaard har udsat dem for krænkelser, trusler og chikane.

Det fortæller hun i et opslag på sin Instagram-profil.

Frygter DR-vært: Får hemmelig adresse

'Spekulationerne og interessen for en kommentar fra mig om artiklen i Berlingske stiger. Det er ubehagelig og chokerende læsning. Punktum. Jeg er ked af det og rystet. Lad mig sige det meget klart: Jeg forstår godt, at I henvender jer, men guilt by association er en farlig sti at gå ned ad', skriver hun i et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov at citere fra.

Mads Aagaard er ikke længere ansat på DR. Foto: DR Presse

DR-værten fortsætter med at fortælle, at hun ikke har yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt, og at hun som medvært ikke kan eller ønsker at stå til regnskab for Aagaards handlinger.

'Hvis en kvinde skal tages til indtægt for, hvad en mandlig kollega har gjort, så er vi gået 100 skridt frem og 1000 tilbage. For yderligere henvendelser kan I fra nu af tage fat i den store licensklods om benet, DR', skriver hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Cigale via hendes manager, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer end opslaget.

Vært ude i tovene: Afslører selv shitstorms

Reagerede ikke

Ifølge Berlingske blev DR i august 2019 orienteret om, at Mads Aagaard Danielsen havde en truende og aggressiv adfærd. Alligevel fortsatte han med at være vært på radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 og 'DM i hadbeskeder', og DR valgte ikke at gøre mere ved sagen før for et par uger siden, hvor værten blev sendt hjem

'DR kan ikke udtale sig i personalesager, men jeg kan oplyse, at vi i en konkret sag har modtaget en række henvendelser og på den baggrund, tidligt i forløbet, valgt at hjemsende en vært', lød det i den forbindelse fra DR.

'Af lovgivningshensyn har vi ikke mulighed for at give yderligere oplysninger under sagsforløbet. Generelt vil det være sådan med sager af den type, at der er indlagt 14 dages høringsfrist og først herefter vil der kunne konkluderes endeligt', lød det videre.