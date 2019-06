Megabryllup: Dansk kendissøn gift

Lørdag var der ekstra store smil at spore hos familien Mygind.

Skuespiller Peter Myginds søn, Julius Mygind, sagde nemlig ja til sin kæreste Stine Lykke Winther ved et storstilet bryllup.

På Instagram har familien delt en række billeder af det lykkelige par.

Du kan se et par af dem herunder:

En fantastisk dag

Til Ekstra Bladet fortæller brudgommens mor, kommunikations- og performance coach Lise Mühlhausen, at det var et helt fantastisk bryllup.

'Vi havde en helt fantastisk dag i kærlighedens navn. Vores fantastiske svigerdatter Stine og søn blev gift i Rørvig Kirke viet af Flemming Pless. Bagefter var der reception og fest for 130 mennesker på Enebærgården - svigerfamiliens nye sommerhus-paradis, hvor de alle har sommerhuse på en stor naturgrund', skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

Og der var da heller ikke et øje tørt, da den stolte mor så sin søn sige ja til sit livs kærlighed.

'Der blev grædt, grint og danset til den lyse morgen', siger hun og fortsætter:

'Vi har lige spist brunch med alle gæsterne - trætte og meget lykkelige. Det er meget stort at opleve sit barn blive gift', skriver hun.

Af gode grunde har familien derfor heller ikke haft mulighed for at stille op til et egentligt interview med Ekstra Bladet, da de stadig fejrer kærligheden dagen derpå.

27-årige Julius Mygind er uddannet coach og hjælper unge med at bryde dårlige mønstre. Han er desuden forfatter til bogen 'Mit barn tager ikke stoffer - jeg har spurgt...', hvori han fortæller ærligt om sin kamp for at komme ud af et stofmisbrug, som han kom ud i, da han var ganske ung.