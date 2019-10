Megadrama i 'Forsidefruer'

Efterår er lig med masser af tv-underholdning, og 24. oktober vender TV3-programmet 'Forsidefruer' tilbage på skærmen, hvor der i år er masser af drama i vente.

- Vi fortsætter, hvor femte sæson slap – i det megadrama, der udspillede sig, da fruerne tørnede sammen i det afsluttende talkshow. Her blev alle kort lagt på bordet, og især Gunnvør stod for skud, da både Karina og Amalie lod deres frustrationer over Gunnvør få frit løb for rullende kameraer, lyder det i en pressemeddelelse fra TV3.

– Dramaet er langt fra slut. Konflikterne fortsætter nemlig i sjette sæson, hvor også et overraskende uvenskab opstår mellem to af fruerne, der ellers har været hinandens hjerteveninder. Og som sædvanligt deles frustrationerne bramfrit med resten af fruerne – og seerne.

Amalie og Janni er langt fra på talefod. Foto: Stine Tidsvilde

Man kunne måske gå og tro, at det drama, vi skal opleve i den kommende sæson af 'Forsidefruer', måske er kølnet af eller løst, men det er altså ikke tilfældet.

For nylig mødte Ekstra Bladet nemlig Amalie på den røde løber i forbindelse med premieren på børnefilmen 'Den lille afskyelige snemand', og der slog hun fast, at konflikten mellem hende og Janni Ree langt fra er overstået eller stilnet af - tværtimod er den blusset op.

Er der stadig drama mellem dig og Janni?

- Ja, der kommer til at være noget. Der bliver skruet lidt op. Det bliver voldsommere og voldsommere, for vi bliver mere og mere tvunget til at gøre noget, vi egentlig ikke har lyst til, siger Amalie om de kommende afsnit af 'Forsidefruer', der optages netop nu.

Med den dårlige stemning mellem jer, er det så stadig sjovt at gå på optagelse?

- Det er jo nogle oplevelser, og alle pigerne er samlet, men det er jo ikke mine veninder. Det er ikke nogen, jeg ville hænge ud med privat, så nogle gange kan det godt blive lidt opstillet og stift, siger Amalie og tilføjer, at hun til tider har det svært med det opstillede scener, hvor forsidefruerne skal forestille at hygge sig sammen.

- Jeg har svært ved at iscenesætte det, når det ikke er ægte. Det er ikke noget, der bare skal overstås, men det er svært, siger hun.

Se med 24. oktober kl. 20.00, når 'Forsiderfruer' er tilbage på TV3 og Viaplay.