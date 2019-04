Meget atypisk realitydeltager: Derfor takker han nej til sprut

I denne uge tjekkede den atypiske deltager Nicklas Johansen ind i realityprogrammet 'Ex on the beach'

I realityprogrammerne ’Paradise Hotel’ og ’Ex on the beach’ spiller alkohol som bekendt en ganske central rolle.

Derfor er 22-årige Nicklas Johansen en noget atypisk deltager i villaen på Mauritius, hvor en masse singler prøver at finde kærligheden, mens deres ekskærester løbende tjekker ind.

Han drikker nemlig ikke – og har aldrig gjort det.

- Det gør jeg ikke, fordi jeg har spillet elitefodbold i mange år, hvor jeg har spillet på højt niveau i både Danmark og England. Det har primært holdt mig fra det, fortæller han.

- Og så har der været lidt turbulens med det i familien, der har gjort, at jeg har holdt det lidt på afstand. Min far har drukket i mange år, og det er selvfølgelig gået lidt ud over ens barndom, uddyber han, da han besøger Ekstra Bladets tv-studie.

De dårlige minder har givet ham et negativt syn på alkohol. Derfor har han besluttet, at det ikke skal fylde i hans liv.

Nicklas Johansen lever ikke op til de danske unges drukstatistik.

Sjov uden alkohol

Selvom Nicklas Johansen ikke drikker alkohol, tager han stadig ud og fester, som de fleste unge mennesker.

Når vennerne skyller ganerne med procenter, drikker han til energidrik. Netop det, at han ikke drikker alkohol, afføder forskellige reaktioner.

- Nogle fanger den lige med det samme og har respekt for mit valg. Med andre tager det lige lidt tid at forstå. Selvfølgelig spørger de ind til det, og når jeg så forklarer sammenhængen, er de forstående, forklarer den unge mand.

Selvom folk tit udviser forståelse for hans valg, bliver han dog stadig tit presset til at skulle tage en tår – oftest når folk har fået lidt alkohol indenbords.

Nogle gange er det blevet for meget. Så meget, at han simpelthen har valgt at forlade selskabet.

- Folk pressede virkelig på, for at jeg skulle drikke. De prøvede at presse mig, og forstod ikke, at jeg ikke gad. Det hele sejlede bare, fortæller han.

Tager ingen chancer

Ligeledes har han også oplevet, at folk har prøvet at mikse alkohol i hans drikkevarer, for at få ham til at drikke. Derfor har han nu taget sine forholdsregler.

- Hver gange jeg går fra et bord kort, tager jeg altid min drink i hånden, for jeg skal ikke risikere noget overhovedet. Det er blevet ren rutine, lyder det fra Nicklas Johansen.

Selvom den unge mand ikke drikker alkohol normalt, har han besluttet sig for, at det skal prøves, mens han er i villaen på Mauritius.

I klippet øverst i artiklen, fortæller Nicklas alt om ikke at drikke alkohol som ung samt giver gode råd til, hvordan man kan holde sig fra sprutten som ung – og Tabita byder ind med sin holdning.

Nedenfor kan du se hele udsendelsen fra de to realitydeltageres besøg i Ekstra Bladets tv-studie, hvor Tabita fortæller om sit exit fra Jehovas Vidner.