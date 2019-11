Mette Lisby fanget i drama: - Vi kan lugte røgen

De seneste uger har vilde og voldsomme skovbrande hærget Los Angeles. Tusindvis af mennesker er blevet evakueret, mens flammerne har ædt enorme områder og gjort tusindvis hjemløse.

Den danske komiker Mette Lisby er på niende år bosat i den amerikanske storby, og sammen med sin mand, radioværten Jesper Bæhrenz, har hun været øjenvidne til de uhyggelige brande.

- Det har været tæt på, men vi bor på toppen af et bjerg, så vi har heldigvis været forskånet for flammerne, siger Mette Lisby til Ekstra Bladet.

Det danske kendis-par bor i Hollywood Hills, og herfra har de kunnet følge brandenes rasen.

- Den anden dag brændte det nede ved Warner Bros-studiet. Der stod en stor søjle af røg op foran os, og vi kan kan lugte røgen hele tiden, siger Mette Lisby.

Se også: Efter 16 års radiotavshed: - Nu skal der eksekveres

Mette Lisby spiller hovedrollen i en ny kortfilm, og hun er frisk på mere skuespil. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom det område, hvor 51-årige Mette Lisby og hendes tre år ældre mand har bosat sig, er sluppet nådigt fra ilden, fortæller hun, at alle i Los Angeles hele tiden er i en slags alarmberedskab.

- Man holder øje. Sådan er det. Og det ser meget dramatisk ud i de områder, der er ramt, siger Mette Lisby, der aktuel i en ny amerikansk kortfilm, hvor hun spiller hovedrollen.

Det er også en højdramatisk sag, hvor Mette Lisby spiller en kvinde, der bliver konfronteret med, hvor svært hun har haft ved at blive gravid, og hvor mange aborter hun har fået, før det lykkedes.

- Det var en meget dyb, dramatisk og meget krævende rolle at spille. Derfor var det virkelig fedt for mig som komiker at få lov at prøve kræfter med det, siger Mette Lisby, der har en god portion erfaring som skuespiller fra sin hovedrolle i filmatiseringen af 'Klinkevals'.

- Jeg græd meget i 'Mors dag', men jeg er heldigvis ret meget i kontakt med mine følelser, så det var ikke noget problem, siger Mette Lisby om filmen, der er Jeanine Frosts afgangsfilm.

Mette Lisby og hendes mand, Jesper Bæhrenz, befinder godt i Los Angeles. Foto: Anthon Unger

- Jeg vil vildt gerne spillere mere skuespil. Jeg pusler også med nogle idéer, hvor jeg både er foran og bag ved kameraet, fortæller Mette Lisby.

Se også: Landsretten halverede Mette Lisbys Tivoli-erstatning

Ud over filmprojektet pusler både hun og Jesper Bæhrenz med en masse andre ting. De skriver masser af tekster på både dansk og amerikansk, de arbejder fortsat på deres film om Victor Borge, og så kan Mette Lisby hver uge høres i det satiriske P1-program 'Faking News', som bliver til på tværs af Atlanten.

- Vi elsker at være herovre og har ingen planer om at flytte hjem. På den anden side er vi meget mobile og flytter gerne hen, hvor tingene sker, siger Mette Lisby, der boede i London, inden hun flyttede til USA.

- Vi føler os sindssygt privilegerede. Om sommeren er vi i Danmark i tre måneder, når Jesper laver radio, og alle vores projekter kan vi lave fra både USA og Danmark. Det er da ret fedt, siger hun.