Meyer taler ud om kæmpe nedtur

Kokken Claus Meyer delte onsdag en historie om, hvordan han de seneste år havde gravet sig ned i et stort hul. Han var et meget mørkt sted i livet, fortæller han

Mens han udadtil har virket som én stor succes, så har kokken og forretningsmanden Claus Meyer i al hemmelighed fra offentligheden kæmpet med store personlige problemer.

Det fortalte han onsdag i Go' Aften Danmark live på TV2.

De seneste år har Claus Meyer, der er tidligere medgrundlægger af kæmpesuccesen Noma, kæmpet for at få en forretning op at køre i New York.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Claus Meyer bager boller sammen med Kronprinsesse Mary og daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjær. Foto: Thea Pedersen

Befandt sig et meget mørkt sted

Men det har ikke været uden hårdt arbejde og store omkostninger, med et projekt der aldrig rigtig lykkedes.

- Det var så hårdt, at jeg befandt mig i et mørke, som jeg faktisk ikke vidste, hvordan jeg skulle komme ud af. Jeg cykler på et tidspunkt ned af 9th Avenue på vej hjem til min familie. Her står det fuldstændig klart for mig, hvorfor folk tager deres eget liv i den her situation, hvor alt bortset fra deres arbejdsliv fungerer, fortalte Claus Meyer onsdag til værten Abdel Aziz Mahmoud for åben skærm på TV2.

Claus Meyer fortalte desuden, hvordan hans datter på et tidspunkt skrev et brev til ham, om at hun godt vidste, at han befandt sig et meget mørkt sted, men at hun ikke vidste, hvordan hun skulle få ham med over i lyset til resten af familien.

Find noget at være taknemmelig over

Claus Meyer har gennem årene oplevet større succes end de fleste andre kokke.

Derfor kom det også som noget af en overraskelse for værten i onsdagens program, at Claus Meyer fortalte, at han i sin mørke periode havde haft svært ved at glæde sig over sine tidligere store succeser i livet.

Han var langt mere optaget af, hvad der ikke var lykkedes for ham. Det fandt han til sidst en løsning på.

- Det, der hjalp mig, var at arbejde stenhårdt på min taknemmelighed. Find den mindste ting at være taknemmelig over, rejs dig op, gå ud i verden og mød mennesker, så skal kærligheden nok komme til dig, fortalte Claus Meyer i God Aften Danmark Live, som et godt råd til, hvordan andre mennesker kan komme ud af de mørke stunder i livet.