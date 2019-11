Mia fra 'Bagedysten': Deltagelsen fik store konsekvenser

Det har kostet blod, sved og masser af fraværstimer at deltage i 'Den store bagedyst' for gymnasieeleven Mia

17-årige Mia fra 'Den store bagedyst' har haft sin sag for under optagelserne til programmet, der blev filmet tilbage i foråret.

Hun er nemlig gymnasieelev og skulle derfor stadig passe sin skole, mens dysten stod på.

- Det har været rigtig hårdt, men også megasjovt, siger hun, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Så det har gået lidt hånd i hånd, hvis man kan sige det på den måde. Det har jo været en helt vildt fed og unik oplevelse, men samtidig har det også været nogle meget hårde og tidspressede uger, hvor jeg virkelig har skullet nå mange ting i døgnet.

Mia er heller ikke bleg for at indrømme, at det ganske enkelt ikke var muligt at komme til samtlige undervisningstimer.

- Der kom jeg til at misse en del skole, siger hun med et grin.

Se også: Favoritten i 'Den store bagedyst': Med på 'ekstraordinær tilladelse'

Gæv gymnasieelev

Selv når der endelig var tid til at sætte sig på skolebænken, var det en udkørt Mia, der dukkede op på gymnasiet.

- Det er hårdt, når man er helt smadret i skolen, efter man lige har været på et par optagedage, fortæller hun.

- Jeg skulle lave afleveringer imens. På den måde har jeg også haft lidt at se til under optagelserne.

Selvom det har været hårdt, fortryder Mia ikke et sekund sin deltagelse. Det har været en oplevelse, hun ikke vil være foruden.

Heldigvis har skolen også valgt at se gennem fingre med fraværet, så det kommer ikke til at få konsekvenser for den unge mesterbager.

- De har ikke sagt så meget til det. De vidste, hvorfor jeg var væk, så på den måde var det okay, siger hun.

'Den store bagedyst' sendes hver lørdag klokken 20.00 på DR1.