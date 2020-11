Michael Bundesen er død

Shu-bi-dua-legenden Michael Bundesen, der var frontmand i det danske band, er død efter kort tids sygdom.

Han blev 71 år.

Det oplyser familien i en pressemeddelelse.

Her oplyses det, at Michael Bundesen sov stille ind søndag aften.

'Det er med en ufattelig sorg, at vi kan meddele at vores far, Michael Bundesen, efter kort tids kræftforløb er afgået ved døden. Michael sov søndag aften stille ind i sit hjem i Gentofte, i trygge rammer, omgivet af den nærmeste familie,' lyder det i pressemeddelelsen.

Her beder familien desuden om ro til at bearbejde tabet.

'Familien vil gerne udbede sig ro til at bearbejde sorgen og det kæmpe, savn Michael efterlader i vores alles hjerter,' lyder det videre.

I meddelelsen lyder det, at bisættelsen vil foregå privat og kun for de allernærmeste.

'Selvom det varmer at tænke på, hvor mange danskere han har betydet noget for, appellerer vi til, at dette ønske respekteres,' lyder det i pressemeddelelsen, der er underskrevet af Michael Bundesens børn Nanna Bundesen og Nicolaj Bundesen.

Hers ses Michael Bundesen til tv-vært Ole Stephensens bisættelse i Holte Kirke i februar 2019. Foto: Anthon Unger

Flere blodpropper

Michael Bundesen har de seneste år kæmpet en del med helbreddet og har forsøgt at komme sig efter en række blodpropper. Mén efter blodpropperne har gjort, at Bundesen i en lang periode sad i kørestol, og at han var i intensiv genoptræning.

- Jeg er glad for, jeg ikke døde. Den anden blodprop, jeg fik, var tæt på at slå mig ihjel. Jeg var heldig, at jeg ikke endte som en grøntsag, har han tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Man kan godt se positivt på tingene, hvis man vil. Man skal ikke være lalleglad og dum, jeg ved jo godt, at min tilværelse lige nu er begrænset, men jeg ved også, at jeg kommer ud af den her kørestol, sagde han videre.

Siden har han flere gange udtalt, at han drømte om igen at komme til at stå på scenen med Shu-bi-dua.

- Jeg drømmer om en dag at få lov at stå på scenen igen. Jeg ved ikke i hvilken form – det kunne være i et mindre regi end Shu-bi-dua og på lidt mindre spillesteder, hvor der er lidt mere underholdning inde over, lød det fra Michael Bondesen.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

