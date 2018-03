Michael Bundesen klar med nyt stort projekt

Michael Bundesen havde enorm succes som frontmand og kreativ indpisker i Shu-bi-dua.

I sommeren 2011 blev han ramt af to blodpropper i hjernen, hvilket har gjort det umuligt for ham at fortsætte som sanger.

Heldigvis har Bundesen fundet en måde at få afløb for de idéer, der tumler rundt i hans krøllede og kreative hoved.

Han har nemlig skiftet mikrofonen ud med en malerpensel og har formået at finde sit helt eget udtryk, hvor han boltrer sig med ekspressionistiske kompositioner, abstrakte figurer og glade farver - ofte med referencer til Shu-bi-duas kendte sangtekster.

Michael Bundesens farvestrålende malerier har tydelige referencer til musikkens verden. Pr-foto

Gode minder

Til hans første fernisering i sommeren 2017 blev alt udsolgt på blot en halv time, og nu er multikunstneren klar til at gentage successen med sin anden soloudstilling, der har fået den selvironiske titel 'Knald i låget'.

- Musikken, de mange gode minder og publikums stemning omkring hver sang, er en del af den energi jeg lader op med når jeg maler, siger han i en pressemeddelelse udsendt af hans galleri - Galleri Puls Art.

Ferniseringen bliver afholdt i Kalejdoskop i Aalborg. Her kan udstillingen ses frem til 7. april.

Bundesens billeder kan nærstuderes i Aalborg indtil 7. april. Pr-foto

