Michael Falch: - Vi har tabt 80 kilo

Det er 40 år siden, Malurt udgav deres debutalbum. Derfor skulle de ældre herrer i den grad i træning, inden de igen kunne give den gas på scenen.

Det fortæller forsangeren, Michael Falch, til Ekstra Bladet.

Tanken om at gendanne bandet blev plantet, da de fem malurter for tre års tid siden var samlet til en Rolling Stones-koncert.

Pludselig var der en af bandmedlemmerne, som hvisker Falch i øret: 'Vi er jo også gamle.'

- Så grinede vi lidt, men jeg vidste godt, hvad han mente underforstået - er det ikke ved at være tid til, at Malurt bliver gendannet?, siger forsangeren.

Han fortæller videre, at de er to fra det gamle band, som er blevet i showbiz.

Det har givet de to en forfængelighed omkring deres udseende, som ikke har gjort sig gældende for de andre medlemmer - de var blevet meget store.

- Jeg så det der pressebillede for mig af fem afdankede, tykke mænd, siger han.

- Men samtidig elskede jeg jo at være sammen med dem, fortsætter Michael Falch.

- Og så aftalte vi, hvis vi skal, så skal vi være proffe. Så er det simpelthen bare total kur i tre år med kost og motion for fuld skrue, så vi kan spille i to timer for fuld knald. Så det ikke bare bliver fem forpustede mænd, der står og skal overleve, siger han og tilføjer:

- Og det gjorde vi, og vi tabte 80 kilo tilsammen. På premiereaftenen kunne vi godt spille to timer for fuld gas, fortæller han om bandets første comeback-koncert.

Malurts tour blev lukket ned, efter de havde spillet fem ud af 51 koncerter. Touren er udsat til næste år.

Malurt på Store Vega i København. Foto: Per Lange

