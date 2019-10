Michael Monetz valgt fra af sin datter: Kunne ikke være mere ligeglad

Soffie Dalsgaards datter, Camilla, lader sig voksen-adoptere af sin mors mand. Den biologiske far, Michael Monetz, er ligeglad, men mener, at datteren taler usandt om årsagerne

Det er nemt at sige ’far’, men svært at føle ’far’, når man faktisk er lidt bange for ham, sådan forklarer 29-årige Camilla Dalsgaard det om sit problemfyldte forhold til sin biologiske far, Michael Monetz.

Derfor har den unge kvinde nu taget konsekvensen og har frasagt sig familieskabet med Michael Monetz for i stedet at lade sig voksen-adoptere af sin mor, Soffie Dalsgaards mand, Jesper Dalsgaard.

Michael Monetz, der har deltaget i flere reality-programmer, kalder beslutningen for et mediestunt og bevæggrundene bag for usande.

-Nu hvor jeg selv har fået mand og en datter , er det blevet vigtigt for mig at få bragt orden i sagerne, siger Camilla Dalsgaard. Foto: Michael Stub.

– Mine forældres skilsmisse i 95/96 var meget voldsom, og jeg blev klemt, fordi den trak ud. Jeg var lille og havde det rent ud sagt skidt, for loven gav i hvert fald den gang ikke børn ret til at blive hørt før efter det 12. år. Der var skænderier og ballade. Det var rædselsfuldt, og jeg måtte til psykolog for at hænge sammen, fortæller Camilla.

Tryghed

– Jeg kom til at opfatte Jesper - min mors dansepartner og siden kæreste - som den personificerede tryghed. Det faste holdepunkt i mit liv, men jeg skulle stadig se Michael. På det tidspunkt dansede jeg på eliteplan, og alle turneringerne lå i weekenderne, hvilket forstyrrede mine weekends med min far. Det gjorde ham så rasende, at han gav mig et ultimatum: Jeg skulle vælge imellem ham eller dansen. Og så valgte jeg dansen, for nu var jeg blevet 12 år og havde krav på at blive lyttet til. Herefter slog han hånden af mig. I otte år hørte jeg ikke fra ham. Ingen julegaver. Intet fødselsdagskort. Ingenting.

Soffie og Jesper Dalsgaard har ud over Camilla også datteren Lykke. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har kontaktet Michael Monetz for at høre, hvilket kommentarer han har til Camillas beslutning. Den tidligere operasanger mener, at det meste af Camillas begrundelse for at lade sig voksen-adoptere ikke passer.

– Det ligner et mediestunt, som jeg dybest set ikke gider at forholde mig til, for hun er voksen, og dette er ikke værd at spilde tid på. Men usandhederne vil jeg da lige korrigere: Soffie og Jesper blev ikke kærester efter skilsmissen. Det var på grund af deres forhold, at vi blev skilt. Og det er heller ikke sandt, at jeg gav Camilla et ultimatum, hvor hun kunne vælge imellem mig eller dansen. Det gjorde hendes mor, og det indebar, at droppede hun mig, ellers kunne hun ikke få lov til at stille op til turneringer, forklarer Monetz.

Ikke korrekt

Han tilføjer, at når Camilla siger, at intet blev gjort for at få kontakt fra hun var 11 til hun blev ca. 20, og at hun hverken fik fødselsdagskort eller julegaver, så er det ikke korrekt.

- Hendes mors og mit forhold var mildest talt anstrengt, så derfor blev det min kone, Maria, der hvert år kørte ud på Soffies adresse for at aflevere hilsner og gaver. Men hver gang blev hun afvist i døren af enten Jesper eller Soffie.

Som 20-årig arbejdede Camilla som danselærer i Singapore, men hun led frygteligt af hjemve. En dag ud af det blå kontaktede Monetz hende og foreslog, at de prøvede at få deres far-datter-forhold op at køre igen, når hun kom hjem.

– Efter hjemkomsten viste det sig svært at få far-datter-forholdet gjort naturligt. For mit hjerte var optaget af en anden ’far’, som altid havde været der for mig. Og Michael kunne simpelthen ikke finde sin plads i mit liv. Så begyndte vores ’familieprogram’ (Familien fra Holtewood på TV3, red), hvor vi blev fulgt af tv-kameraer konstant. Men selv om det på mange måder er sjovt at lave tv, så blev det meget kunstigt at være ’familie’, når vi var så ’fjerne’ for hinanden. Vi var jo kun i en ’familie-opbygningsfase’.

Camilla fortæller, at kontakten denne gang varede to-tre år, hvorefter hendes biologiske far forsvandt igen.

Michael Monetz fortæller, at Camilla - da de havde genoptaget forholdet - begyndte at kalde ham for 'Michael'.

Led af hjemve

Michael Monetz husker genforeningen og bruddet således:

- Camilla led ikke af hjemve ude i Singapore, men havde problemer på danseskolen, og hun ville hjem, men hendes mor ville ikke betale billetten, så jeg måtte betale 12-14.000 kr. for at få hende hjem. Herefter flyttede hun ind hos sin mor. Men de blev uvenner, og så skaffede min kone og jeg hende tag over hovedet i flere omgange. Men det endte i et større opgør, og Maria og jeg måtte bede hende flytte. Siden har Camilla og jeg ikke talt sammen.

Michael Monetz fortæller, at Camilla - da de havde genoptaget forholdet - begyndte at kalde ham for 'Michael'.

- Her måtte jeg sige til hende, at hun skulle kalde mig far, ellers ville jeg ikke se hende.

- For nyligt så jeg hende dog til et boksestævne, hvor hun ville snakke, men jeg ignorerede hende, og jeg antager, at det er forklaringen på det, hun tilsyneladende har gang i nu.

I det hele taget synes Monetz, at det er underligt, at det først er i en alder af 29, at Camilla nu vil adopteres af Jesper.

Jeg skrev til myndighederne, at Jesper så passende kunne betale mig alle de børnepenge tilbage, som jeg har punget ud med i alle de år, jeg ikke har set hende. Foto: Per Rasmussen

- Da jeg fik brevet fra myndighederne, tænkte jeg: 'Jeg kan da ikke være mere ligeglad, for jeg har jo ikke set hende i årevis'. Faktisk skrev jeg tilbage, at Jesper så passende kunne betale mig alle de børnepenge tilbage, som jeg har punget ud med i alle de år, jeg ikke har set hende.

Ifølge Camilla mister hun ved adoptionen enhver ret til at arve sin biologiske far, idet alle juridiske bånd er kappet.

– Siden jeg var 22-23 år har jeg ønsket, at blive adopteret af Jesper, for det ER ham, der er min far. Og da jeg nu selv har fået mand og en datter, er det blevet endnu vigtigere for mig at få bragt orden i sagerne. Michaels temperament gjorde, at jeg ofte var bange for ham. Den slags følelser skal min lille pige ikke have. Hun skal have en morfar, hun kan regne med og alt det der, som morfædre er til. Jesper har accepteret at adoptere mig, og papirerne er underskrevet via Familieretshuset. Michael er blevet hørt, så resten er kun en formssag. Man vælger selv som forældre at få et barn, men barnet kan ikke selv vælge sine forældre – i hvert fald ikke før man er blevet voksen. Jeg synes, at man i højere grad skal lytte til børn, siger Camilla, hvis mor ikke har ønsket at kommentere denne artikel.