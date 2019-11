Michael Olesen akut under kniven

Det er ikke dansepartner Neel Rønholt, der har nikket Michael Olesen en skalle. Det forsikrede 'Vild med dans'-danseren, da han dukkede op med en ret synlig forbinding om hovedet på den røde løber onsdag aften.

Inden han sneg sig ind i mørket for at se premieren på årets julefilm 'Last Christmas', fortalte han til Ekstra Bladet, at han havde været en tur under kniven.

- Jeg har fået opereret en byld væk fra øret, sagde han.

Michael Olesens krøller kunne ikke skjule den forbinding, han er tvunget til at gå med. Foto: Anthon Unger

Indgrebet fandt sted tirsdag og har ikke haft betydning for Neel Rønholt og Michael Olesens dansetræning.

- Jeg kan godt træne, men jeg er nødt til at have forbindingen på, fordi det er vigtigt, at øret et fikseret. Ellers kan det nærmest klappe sammen. Så det skal holdes fast, sagde han.

Michael Olesen er blevet opereret i højre øre. Foto: Anthon Unger

Torsdag morgen skal Michael Olesen en tur til lægen, der skal vurdere, om forbindingen skal blive på - også når det bliver fredag, og Olesen skal på gulvet i 'Vild med dans'.

- Hvis jeg skal beholde det på, må vi pynte det lidt med nogle rhinsten på og sådan noget, grinede han.

Michael Olesen fortæller, at det absolut ikke var planlagt, at han skulle opereres nu her, hvor dansekonkurrencen virkelig spidser til.

- Men jeg fik ondt. Jeg fik rigtig ondt, sagde han.

