Michèle Bellaiche: - Han sagde, han elskede mig

Der skal virkelig meget til, hvis man skal tage fusen på den garvede tv-værtinde Michèle Bellaiche. Det er dog sket nogle få gange, når hun har siddet i ’Go´aften Danmark’-studiet inde i Tivoli.

En af de gæster, der fik Michèle Bellaiche til at spærre øjnene op og trække lidt ekstra på smilebåndet, var den amerikanske skuespiller Bradley Cooper.

Skuespilleren var i Danmark for at promovere filmen ’Limitless’ - der handler om en mand, der ved at spise en pille får muligheden for at bruge 100 procent af sin hjernekapacitet.

Konceptet med at en enkelt pille kan ændre på menneskers evner, syntes Michèle Bellaiche så godt om, at hun ville drille Bradley Cooper på live-tv. Men drilleriet gik slet ikke som forventet, forklarer tv-værtinden til Søren Dahl i denne uges udgave af ’Dahl på Hack’.

- Jeg havde taget en lille pille frem, og så siger jeg til ham på engelsk ’Velkommen Bradley Cooper, jeg går ud fra, hvis du tager den pille, kan vi godt fortsætte interviewet på dansk’, forklarer Michèle Bellaiche.

Den succesrige skuespiller var helt med på joken, men han kørte den endnu længere ud, til den danske værts store overraskelse.

- Han læner sig frem mod mig med sine meget smukke, flotte og blå øjne og siger på engelsk ’men Michèle, jeg taler allerede dansk’. Det blev jeg overrasket over, især da han på dansk pludselig siger ’jeg elsker dig, Michèle’, griner tv-værtinden.

Michèle Bellaiche havde på ingen måde regnet med, at hun midt i den bedste sendetid og endda på live-tv skulle modtage en kærlighedserklæring fra den populære skuespiller. Det er en oplevelse, som hun vil huske for evigt. Problemet er bare, at hun ikke kan gense øjeblikket.

- Jeg har prøvet, om man ikke kan finde det klip, men det kan jeg ikke. Men jeg fik da et billede med ham. Tænk, at han har sagt til mig, på dansk, at han elsker mig, griner en fornøjet Michèle Bellaiche.

Bradley Cooper er ikke den eneste udenlandske kendis, der har overrasket den erfarne danske tv-vært. For ni år siden gennemførte hun et interview med en bar-måset Robbie Williams. Se i klippet ovenfor, hvorfor den britiske sanger ikke havde bukser på.

