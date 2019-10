Michele fra 'Mit plastikmareridt': Har fået pigekæreste

Det var en bævrende Michele, der for anden gang skulle ind til lægerne fra Amalieklinikken, da 'Mit plastikmareridt' løb over skærmen i aftes.

Første gang, hun deltog i programmet, fik hun afslag på en maveskinsoperation med den begrundelse, at hun havde lidt for mange kilo på sidebenene.

Det var derfor en væsentligt slankere udgave af Michele, der troppede op til anden omgang hos programmets læger, hvor hun håbede på at få hjælp til et stort ar på maven.

Michele var rigtig ked af arret, der hang som gardiner på maven. Foto: TV3

Heldigvis endte hun denne gang med at blive tilbudt en operation, og resultatet er hun stadigt glad for den dag i dag, selvom det er godt to år siden, at programmet blev optaget.

- Jeg kan jo komme i svømmehallen nu, jeg kan have badetøj på, og jeg kan have undertøj på, uden at jeg har kønshår næsten op til navlen, siger hun med et grin.

- Nu har jeg lyst til at gå rundt kun iført undertøj i stedet for at gemme mig hele tiden. Det kunne jeg ikke før på grund af den grimme mave.

Slut med mænd

Operationen er imidlertid ikke det eneste grund til, at Michele er i den syvende himmel for tiden. Hun har nemlig også fået en ny kæreste.

- Jeg gik fra min søns far, fordi det ikke fungerede så godt, og nu er jeg flyttet i hus i Asaa sammen med min kæreste Emilie, fortæller hun glad.

- Jeg var nødt til at komme væk fra det forhold, fordi det hverken var godt for mig eller ham. Så fandt jeg heldigvis Emilie.

Det er ikke første gang, Michele har en kæreste af samme køn. Siden hun var 13, har hun været 'lidt til begge sider', som hun selv formulerer det.

- Jeg fungerer bare bedst sammen med en pige. Det er lidt som at have en rigtig god veninde, men samtidig en rigtig dejlig kæreste, siger hun.

- Min datter på ni sagde til mig: 'Du må aldrig nogensinde finde en mand igen, mor'. Hun synes også, jeg fungerer bedre med en pige.