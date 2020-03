Midt i coronakrise: Dansk skuespiller afslører stor nyhed

Sara Hjort Ditlevsen er blevet mor for første gang

Den danske skuespiller Sara Hjort Ditlevsen, der blandt andet er kendt fra 'Perfekte steder' på TV2 Zulu og 'Ser du månen, Daniel', smiler nok ekstra stort lige for tiden.

Midt i coronakrisen og et nedlukket Danmark er hun nemlig blevet mor for første gang.

Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af den lille babys hånd.

I opslaget afslører hun ligeledes, at den lille nye kom til verden mandag 23. marts.

Sara Hjort Ditlevsen danner par med Jakob Lawaetz, som til daglig arbejder som læge. Parret har været sammen siden 2017 og blev gift i juli 2019.

Sara Hjort Ditlevsen har tidligere fortalt, at hun nyder, at parret kommer fra to forskellige fag.

- Jeg har før været sammen med folk fra branchen, og det kan godt blive lidt indspist. Det er lidt alvorligere ting, han har med at gøre, og det kan sætte tingene lidt i perspektiv for mig, når vi kommer hjem fra arbejde og fortæller om vores dag, har hun tidligere sagt til Billed-Bladet.

Sara Hjort Ditlevsen ses her som Rose i 'Perfekte steder'. Foto: TV2

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sara Hjort Ditlevsen, der dog ikke ønsker at udtale sig yderligere om fødslen på nuværende tidspunkt.