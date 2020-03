Midt i coronakrise: Tv-kendis afslører stor nyhed

Tv-kendissen Tine Lykke, der vandt 'Paradise Hotel' i 2018, smiler ekstra stort for tiden.

Den tidligere paradiso er nemlig gravid og venter sit første barn, og det har skabt stor glæde hos Tine og hendes forlovede, Oliver, midt i en tid, hvor verden er på den anden ende på grund af coronavirus.

- Til at starte med kunne jeg ikke forstå, at jeg var gravid. Oliver og jeg har prøvet i lang tid, uden held, og vi blev derfor henvist til en fertilitetsklinik. Vi troede, der var noget galt. Men vi var sunde og raske, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi blev sat på stand by, hvilket vil sige, at vi skulle blive ved med at prøve, mens de fulgte os på sidelinjen, og på den måde blev vi gravide. Så det var bare fantastisk, siger Tine Lykke.

Der er sket en del i Tine Lykkes liv, siden hun medvirkede i 'Paradise Hotel' i 2018. Nu stifter hun snart sin egen familie. Foto: TV3/Nent Group Danmark

Selvom Tine Lykke kunne konstatere, at hun stod med en positiv graviditetstest, var det dog stadig svært for hende at begribe, at hun nu var gravid.

- Vi havde jo opgivet lidt og prøvede ikke så hårdt. Og så skete det. Jeg forstod det ikke. Jeg tog en graviditetstest en morgen, og så var den positiv. Jeg troede stadig ikke på det, så jeg tog en igen om aftenen. Den var skrigende rød, siger Tine Lykke.

Nyheden sank først ind flere dage efter:

- Det var først efter et par dage, hvor jeg var hos min egen læge, og hvor de også bekræftede, at jeg var positiv, at jeg kunne tro på det. Der blev jeg glad, siger hun og tilføjer:

- Jeg er meget spændt. Og jeg er nervøs, for jeg har ikke prøvet det før. Men jeg føler mig klar, og det skal vi nok også blive. Oliver er også lykkelig. Han har længe gerne villet have endnu et barn, og hans datter er lykkelig over, at hun skal være storesøster.

Tine Lykke har lagt realitylivet på hylden og fokuserer nu 100 procent på familielivet. Foto: TV3/Nent Group Danmark

Går alt efter planen, kommer den lille ny til verden i oktober.

- Vi kender ikke kønnet endnu. I går var vi til nakkefoldsscanning, og det gik godt. Det er en sund og rask baby.

Sådan her så det ud, da Tine og kæresten afslørede på de sociale medier, at de skal være forældre. Foto: Privat

Mens Tine og kæresten venter på den lille ny, planlægger de også at blive gift i den nærmeste fremtid.

- Bryllup er kommet endnu mere på tale, og vi har også gang i nogle ting. Men hvornår og hvordan og hvorledes er en hemmelighed, siger 'Paradise'-vinderen med et grin.