Midt i coronakrisen: Flytter sammen

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen stod i slutningen af 2019 frem som kærester med den kendte litteraturanmelder og kulturdebattør Katherine Diez.

'Når jeg i den seneste tid har været mere SoMe-introvert end sædvanligt, findes der en ufattelig god grund: Jeg har mødt mit livs kærlighed. Og jeg har eksisteret kun i dén. I ham,' skrev Katherine Diez 17. november på Instagram.

Siden er kærligheden blomstret mellem parret, og den er kun blevet stærkere i den seneste tid, hvor store dele af Danmark har været lukket ned på grund af coronavirussen.

Tiden har de to nemlig brugt på at flytte sammen, og de deler nu adresse med hinanden. Det bekræfter Katherine Diez via sin presseansvarlige, Elisa Lykke, over for Ekstra Bladet.

Hun ønsker derudover ikke at fortælle mere om de glædelige omstændigheder, men på Instagram sætter både Katherine Diez og Dan Jørgensen flere ord på situationen.

'Verden står i flammer. Men det gør mit hjerte heldigvis også, så jeg har flettet mine bøger sammen med hans – og de har aldrig før siddet så godt i spænd,' skriver 30-årige Katherine Diez på Instagram, og Dan Jørgensen har delt en lignende tekst på sin profil:

'Det er svære tider. Corona og klima. Alvor og omtanke. Hårdt arbejde og vanskelige beslutninger. Bekymring og medfølelse med alle dem, der er ramt hårdest lige nu. Midt i alt det føler jeg mig alligevel – på det helt personlige plan – virkelig helt utrolig heldig. Denne kloge, kærlige og humoristiske kvinde har nemlig brugt isolationen til at fusionere sin bogreol med min,' skriver den 44-årige minister efterfulgt af et hjerte.

Den store kærlighed

Katherine Diez og Dan Jørgensen kan dermed for alvor gå i gang med at skabe en fælles fremtid sammen.

Hun har tidligere ikke lagt skjul på, at hun føler, at hun har fundet den helt store kærlighed med ministeren. Det fortalte hun blandt andet i december i et stort interview med ALT for damerne.

- Jeg er jo simpelthen en 'lost romantiker', så det er den store kærlighed, som kommer til at skabe overskriften personligt for mig det her år. Det er faktisk først nu, jeg i sandhed forstår, hvad den store litteratur, jeg har skrevet om og læst så meget om, mener med 'den store kærlighed'.

- Det har virkelig taget røven på mig at møde HAM og for første gang oprigtigt fået den her følelse af ”det her skal være for resten af livet”. Det passer måske ovenikøbet meget godt ind i juletemaet, hvis vi ser julen som kærlighedens årstid, sagde hun i slutningen af 2019 til mediet.

