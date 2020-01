Midt i kæmpe krise: Sender stor kærlighedserklæring til Kristian Jensen

Det kom som et chok for mange, da sangerinden Pernille Rosendahl og Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen for en måneds tid siden stod frem som par i B.T., og Kristian Jensen samtidig fortalte, at han skulle skilles fra sin kone gennem 21 år, Trine Overmark Jensen.

Og forholdet mellem de to ser ud til at gå godt.

I hvert fald hvis man skal dømme ud fra Pernille Rosendahls seneste Instagram-opslag. Her har hun delt et billede, hvor Kristian Jensen står med ryggen til. Under billedet sender hun ham en stor kærlighedserklæring.

Kristian Jensen bryder tavsheden

'Altid højt til himmels, når jeg er sammen med dig,' skriver hun til billedet.

Kærlighedserklæringen kommer på et tidspunkt, hvor Kristian Jensen må siges at være i krise på arbejdsfronten.

I weekenden foreslog han uden om sit parti i Jyllands-Posten at lave økonomiske reformer hen over midten. De udtalelser faldt ikke i god jord hos Venstres ledelse, og som konsekvens fik Kristian Jensen frataget alle sine ordførerposter og udvalgspladser i Folketinget.

Kunne ikke styre følelser

Ekstra Bladet har den seneste tid gentagne gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kristian Jensen og Pernille Rosendahl i forbindelse med deres forhold.

Til B.T. har Kristian Jensen dog tidligere forklaret, at han den seneste tid har fået stærke følelser for Pernille Rosendahl, og at han til sidst ikke kunne ignorere dem.

- Jeg har fået stærke følelser for Pernille, og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Derfor er det min beslutning, at vi skal skilles, sagde Kristian Jensen og tilføjede:

- Kærlighed er en følelse, der ikke lader sig styre, sagde han videre.

