Midt i successen: Kendis-model ramt af skam

Hun har lagt ansigt til kampagner for Max Factor og Nivea og været på forsiden af store magasiner både herhjemme og i udlandet.

I TV2-programserien 'Cillemouse - den falske virkelighed' lukkede hun seerne ind i sin hverdag i forsøget på at gøre op med perfekthedskulturen på sociale medier.

Mere end 173.000 følger hendes liv på Instagram, og så er hun netop blevet gift med en af Danmarks største popstjerner, Christopher.

Der mangler ikke eventyr og røde løbere i Cecilie Haugaards hverdag.

Oprindeligt er den 28-årige model og influencer ellers fra Odense, hvor hun har levet et stille og roligt liv i, hvad hun selv kalder 'et rimelig ukompliceret hjem'.

Krudt i røven

Det var højt til loftet og tillid under ansvar.

- Mine forældre passede deres tandlægeklinik, og de arbejdede hårdt, men jeg mærkede aldrig, at de var stressede.

- De tager ikke så tungt på tingene, så jeg har fået en rimelig let tilgang til livet uden store ulykker eller bump på vejen, forklarer hun.

Da Cecilie Haugaard afsluttede gymnasiet, troede hun, at hun skulle være tandlæge ligesom sine forældre.

Christopher og Cecilie Haugaard til bal hos dronningen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men de blev enige om, at hun havde "for meget krudt i røven". Sådan har det været, siden hun var helt lille.

- Jeg har ikke fået det diagnosticeret, men jeg var lidt damp. Jeg havde meget energi, og så gik jeg til dans tre gange om ugen og fodbold to gange om ugen.

Fodboldpige

Onsdagene var hårde, når hun blev kørt direkte fra grønsværen til spejlsalen, men hun elskede at have mange jern i ilden.

- Jeg var glad og havde meget appetit. Både bogstaveligt talt, men også på livet.

- Jeg var heller ikke bange for at snakke med fremmede eller for at være alene, husker Cecilie Haugaard.

Det skulle vise sig at komme hende til gode senere hen.

Det var efter en af de utallige fodboldkampe, at modelkarrieren bankede på første gang.

- Jeg rendte rundt med vådt hår og en sportstaske inde i Odense by med min mor, da Jacqueline Friis-Mikkelsen (direktør for det største kommercielle modelbureau i Danmark, Unique Models, red.) pludselig stopper mig og spørger, om jeg vil komme ind og få taget nogle billeder, fortæller Cecilie Haugaard, som på det tidspunkt var 12 år gammel.

- Så blev jeg følgemodel, sådan én de fulgte og holdt øje med, for jeg var jo ikke så gammel. Da de mente, at jeg var klar, bad de mig komme til København og få taget flere billeder, siger hun.

Kærlighedens by

Men på det tidspunkt var hun 15 år gammel og på vej i gymnasiet med sine venner og veninder, så hun valgte modelkarrieren fra.

- Jeg har altid haft det sådan, at uddannelse var det vigtigste og fedeste. Jeg tænkte ikke, jeg skulle være model. Det var da sjovt, og jeg ville gerne prøve, men jeg skulle først og fremmest have en uddannelse, slår Cecilie Haugaard fast.

Da hun nogle år senere tog tre måneder til Paris for at arbejde på restaurant og lære fransk, bød muligheden sig igen.

Cecilie Haugaard iklædt lårkort kjole til ELLE Styles Awards tidligere på året. Foto: Mogens Flindt

I løbet af de første par uger blev hun stoppet mere end fire gange i de parisiske gader og fik tilbudt job hos forskellige modelbureauer.

Men hun sagde nej hver gang, for hun var bange for ikke at lære sproget og være for meget alene.

Det var det fedeste

Hun endte alligevel med at lade sig overtale af en ven til at besøge et bureau.

- Det var et skønt sted, og folk var bare så søde, så jeg begyndte at løbe rundt til castings i Paris. Jeg sad aftenen før og planlagde næste dags rute. Det var faktisk den bedste måde at lære byen at kende på, for jeg fik set alle afkroge.

- Jeg endte med at blive i Paris et år, og det var det fedeste. Jeg var 18-19 år gammel, tjente mine egne penge og var bare en kæmpe ja-hat, fortæller hun med et smil.

Men efter et år vendte Cecilie Haugaard tilbage til Danmark for at følge sin oprindelige plan: Hun skulle have en uddannelse.

Det blev ikke tandlægestudiet, men derimod en bachelor i økonomi og kommunikation på CBS med en overbygning i psykologi.

Hun havde hele tiden modelarbejdet på sidelinjen, men hun tog kun jobs, hvis det gav mening.

Skolen og eksamener havde nemlig førsteprioritet.

Skam og frygt

Da hun stod med sit kandidatbevis i hånden som 24-årig, vidste hun dog med sig selv, at hun ikke kunne sidde foran en skærm i et glasbur resten af livet.

Som altid havde hun for meget energi og krudt i røven.

Desuden var hun træt af at sidde på skolebænken. Hun ville ud at rejse og bruge mere tid sammen med sangeren Christopher, som hun lige havde mødt og var blevet kæreste med.

Cecilie Haugaard besluttede derfor at tage et år som fuldtidsmodel.

Cecilie Haugaard var - ligesom en lang række andre kendisser - også på Smukfest sidste år. Foto: Per Lange

- Det var en kæmpe befrielse at arbejde som model og have den frihed, der fulgte med, men det var ikke så fedt at kalde sig model.

- Jeg var ikke så stolt af det. Det var den måde, jeg tjente penge på, ja, men jeg var i hvert fald ikke model. Jeg ved ikke hvorfor, måske var det lidt skam og frygt for fordomme, forklarer hun.

Bliver tv-vært

Der skulle gå halvandet år, før hun følte sig afklaret med sin jobtitel.

Da hun skulle regne ud, hvor mange dage hun var væk fra Danmark på et år, stoppede hun med at tælle ved 250 rejsedage.

- Det var helt vildt. Så har jeg ikke stoppet siden, fortæller modellen, som stadig arbejder fuldtid som model.

Til efteråret kan Cecilie Haugaard tilføje endnu en titel til sit cv: tv-vært.

Hun skal være med til at styre slagets gang i talentkonkurrencen 'Danmark har talent' på TV2, og hun glæder sig over udfordringen.

- Jeg elsker at bruge mit hoved, men problemet ved at være model er, at du ikke kan gøre så meget. Du ser jo ud, som du ser ud.

- Med min værtsrolle i 'Danmark har talent' kan jeg mærke, at jeg stille og roligt begynder at bruge den coach-uddannelse, jeg har taget tidligere i år. Jeg bruger den på deltagerne for at hjælpe og støtte dem, forklarer hun.

Trækker sig til siden

Hun er spændt på, om hun efter programmet kommer til at mærke, at den brede befolkning får kendskab til hende.

Indtil videre er det nemlig primært unge piger på Instagram og Christopher-fans, der kender hendes navn.

- Hvis Chris og jeg er sammen, og nogen vil have et billede på gaden, så gør jeg, som jeg altid har gjort: Jeg trækker mig lidt til siden.

- Men de sidste par gange har folk faktisk ville have mig med. Jeg har været sådan: 'Ej, det skal I da ikke, nej nej. Skal jeg ikke tage et af jer?'. Men nej, de vil have mig med, og det vil jeg selvfølgelig gerne, siger hun.

Cecilie Haugaard skal være vært sammen med YouTuber Rasmus Brohave på 'Danmark har talent', som får premiere på TV2 den 24. august.