Midt i 'Vild med dans': Er blevet single

Oscar Bjerrehuus og hans kæreste Sofie Arendse er gået fra hinanden midt under 'Vild med dans'.

Det bekræfter Oscar Bjerrehuus over for vært Ditte Okman i radioprogrammet 'Det vi taler om', der sendes på bt.dk.

Ekstra Bladet har gentagne gange de sidste uger spurgt 18-årige Oscar Bjerrehuus ind til rygterne om, at han skulle være blevet single.

Se også: Brød sammen for åben skærm: - Helt vildt overvældet

Gang på gang har han dog afvist at kommentere det.

- Det har jeg ikke lyst til at kommentere. Det vil jeg gerne holde privat. Jeg vil kun tale om dans, lød det kontante svar.

Så sent som i tirsdags afviste Oscar Bjerrehuus endnu en gang at bekræfte, at han er blevet single.

- Jeg vil stadig gerne holde det privat, sagde han.

Oscar Bjerrehuus danser sammen med 21-årige Asta Björk i årets 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har ligeledes flere gange forsøgt at få en kommentar fra Sofie Arendse i forhold til det forliste forhold, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Sofie Arendse og Oscar Bjerrehuus, der er søn af den kendte model Oliver Bjerrehuus, mødte hinanden på Rysensteen Gymnasium, hvor de gik sammen. Danskerne fik et indblik i deres forhold, da DR3-serien 'Mere voksen end Bjerrehuus' løb over skærmen tidligere på året.

Oscar Bjerrehuus og Sofie Arendse nåede at danne par i mere end to år.

Oscar Bjerrehuus: Smider ikke tøjet som far