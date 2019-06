Midt under optagelserne: Nu er skuespiller blevet mor

'Vores lille dreng kommer snart til at have lige så store fødder som sin far'.

Sådan skriver 'Badehotellet'-stjernen Amalie Dollerup på sin Instagram-profil, hvor hun deler et billede af sin nyfødte søns små fødder.

Amalie Dollerup med Lars Ranthe og Anne Louise Hassing under optagelserne til 'Badehotellet'. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den lille ny er hende og hende mand, skuespiller Andreas Jebros, første barn.

I begyndelsen af året afslørede den kendte skuespiller, der havde sin debut i Cirkusrevyen sidste år, at parret skulle være forældre.

'Vi glæder os virkelig meget til at møde det fine, lille menneske, og vi kan næsten ikke vente til det bliver sommer', slog hun fast i en pressemeddelelse.

Amalie Dollerup slog igennem som bare niårig i filmen 'Kun en pige', men blev for alvor danmarkskendt for rollen som Lars Boms datter i successerien 'Strisser på Samsø', der havde premiere i 1997.

Amalie Dollerup med sin 'tv-far', Lars Bom. Foto: Jan Grarup

Kort barsel

Hun har spillet rollen som Amanda i 'Badehotellet' i alle seks sæsoner af TV2's hitserie og skal da også medvirke i den kommende syvende.

Dog når hun at holde en smule barsel inden.

Da holdet begyndte optagelserne i sidste uge, var det nemlig uden den højgravide Dollerup.

'Min dejlige Badehotellet-familie er i dag gået i gang med optagelserne til sæson 7. Til august tager jeg ud og filmer med dem, men inden da skal jeg tage mig af min rigtige lille familie', fortalte hun på Instagram.