Mie Moltke: Master Fatman ændrede mit liv

Få mennesker har haft så stor betydning for danseren Mie Moltke, som Master Fatman fik det.

Master Fatman med det borgerlige navn Morten Lindberg gik bort natten til tirsdag. Han blev 53 år. Dødsårsagen er endnu ukendt.

Da den glade dj trådte ind i danselokalet i 2006, ændrede han Mie Moltkes liv.

- Han har haft en usædvanligt stor betydning på mit liv. Både under 'Vild med dans' og efter. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg var meget anderledes før, jeg mødte ham. Han introducerede mig til, at man godt kan nyde livet, og at alt ikke behøver være hårdt eller gøre ondt, siger 37-årige Mie Moltke til Ekstra Bladet.

Hun dansede med Master Fatman i 2006-udgaven af 'Vild med dans', hvor de sammen opnåede en sjetteplads. Før mødet var hun hårdt fokuseret på konkurrencen. Alt skulle være perfekt.

- Han tændte en livsglæde, jeg ikke kendte til. Jeg havde kun kendt dans som en konkurrence, og han lærte mig at nyde det. Med ham var det livsglæde, sjov og kreativitet. Han var ligeglad med, hvad andre tænkte. Han var kærlig og dømte ikke andre mennesker. Det var utroligt lærerigt for en, der ville have, at alle skulle kunne lide en, siger Mie Moltke.

'Vi kan også have det sjovt'

Efter 'Vild med dans' bevarede de venskabet, og deres børn går i samme dagsinstitution.

- De sidste tre år har jeg dagligt set ham omkring børnene, og der har altid været en meget stor nærhed mellem os. Det har aldrig ændret sig, om der så er gået en måned eller otte, mellem at vi har set hinanden

Mie Moltke og Master Fatman i det populære danseprogram 'Vild med dans'. Foto: Thomas Sjørup

Kollegaen Dan Rachlin og chefen på Radio24syv, Jørgen Ramskov, beskriver begge Master Fatman som et rummeligt menneske, der skabte glæde og kærede sig om andre. Det tilslutter Mie Moltke sig.

- 100 procent. Også i et forløb som 'Vild med dans' hvor man bliver presset, og tingene ikke altid er nemme. Sådan var han hele vejen igennem. Han var kærlighed, sjov og lærte mig så meget.. Jeg var meget perfektionistisk og knoklende, men han sagde: 'Hey Mie, vi kan også hygge os og have det sjovt'. Jeg har tit sagt, at det var på grund af ham, at jeg var klar til at møde Lai (Yde, red.) året efter, for han har haft så stor betydning. Han var noget af det mest kærlige, der fandtes.

En god danser

Det er ingen hemmelighed, at Master Fatman var en stor mand med ekstra kilo på sidebenene. Men det var ikke noget, der hindrede ham, når han hev danseskoene på og viste sig frem foran seerne på TV2.

- Han var rigtig god til at danse. Han lærte hurtigt, og selv om det kan lyde mærkeligt, så var han en meget let danser, når han bevægede sig. Men én ting er dansen. Det var ikke det, der fyldte. Det var de grænser hos mig, som han var med til at få rykket i forhold til kreativitet og måden at være sammen med andre mennesker, siger Mie Moltke og runder af.

- Jeg er chokeret. Det er frygteligt. Uforståeligt.

Master Fatman efterlader sig en hustru og fem børn.