Mikael Bertelsen om Master Fatman: Talte med ham i går

Der var intet at mærke på Morten Lindberg, da Mikael Bertelsen mødte ham på deres fælles arbejdsplads Radio24syv i mandags.

De sludrede på kontoret og talte også i telefon om aftenen, om den aftale havde dagen efter klokken 16.

- Ja, den bliver ikke til noget, fortæller programchef Mikael Bertelsen trist til Ekstra Bladet.

For natten til tirsdag døde dj, radiovært og multikunsteren Morten Lindberg, bedre kendt som Master Fatman, i sit hjem.

Kilder tæt på familien fortæller, at der er tale om et hjertestop. Den flamboyante Fatman blev kun 53 år.

- Vi er meget kede af det herinde, lyder det fra et tydeligt mærket Bertelsen, der har kendt Lindberg lige siden teenageårene, hvor de arrangerede fester sammen.

Vennerne mindes: - Du var eddermame en guttermand

Michael Bertelsen begræder tabet af Master Fatman. Foto: Linda Johansen

Begavet og vidende

I flere år har han været vært på søndagsprogrammet 'Croque Monsieur'.

- Jeg tror, han var den eneste af vores radioværter, der slet ikke interesserede sig for nyheder overhovedet. Det egnede sig enormt godt til søndag morgen. Han stillede altid det samme spørgsmål til sine gæster klokken 7 søndag morgen. 'Er der overhovedet nogen grund til at stå ud af sengen?'. Og det kom der altid enormt gode svar på – mange kom faktisk ind på selve meningen med livet, slog Bertelsen fast.

Han tilføjer, at faste lyttere af Lindbergs program har lært ham at kende som utrolig begavet og vidende.

Og de fleste danskere vil nok kende ham som fortaler for kosmisk kærlighed, som han både sang om i Melodi Grand Prix i 1995 og sågar gik til kommunalvalg på to år tidligere.

Mie Moltke: Master Fatman ændrede mit liv

Men til sidst gav hans store hjerte op. Kilder tæt på familien fortæller, at Lindberg døde af et hjertestop.

- Morten har været bevidst om, at han bød sin krop meget, fordi han arbejdede meget og spiste meget. Det har jeg også tit talt med ham om, konstaterer Bertelsen og tilføjer, at alle, der kendte ham, nok har frygtet for hans helbred.

Morten Lindberg er den tredje vært på Radio24syv, der er død i en ung alder inden for kort tid. Tilbage i november døde radioværten Louise Hart - kun 39 år gammel - og et par uger efter blev radioværten og den tidligere bandeleder Nedim Yasar skudt og dræbt.

- Vi er et sted, der virkelig har taget vores tørn med døden, men vi er også en arbejdsplads, hvor folk lever meget. Så derfor er det måske ikke så mærkeligt. Folk tager nogle store bidder af livet her, understreger Bertelsen.