Mikael Kamber skovler millioner ind

Det kører for TV2-nyhedsværten, der har stor succes med sit firma

Fra 1998 til 2007 og igen fra 2012 og frem har 52-årige Mikael Kamber været ansat på TV2.

Mikael Kamber må derfor siges at være en inkarneret nyhedsvært, men hvad nogen måske ikke ved, er, at værtstjansen på TV2 kun er Mikaels fritidsjob.

Hans fuldtidsjob er at holde foredrag og kurser inden for arbejdsglæde, ledelse og positiv psykologi, og ligeledes er han forfatter og har udgivet tre bøger om netop positiv psykologi.

Mikael har taget uddannelsen Certificate in Positive Psychology (CIPP) i USA, og der er ingen tvivl om, at hans firma, Kdk Aps, som blev stiftet i 2014, er succesfuldt.

I 2019 lød bruttofortjenesten - et firmas indtægter fraregnet udgifter - på 1.453.458 kroner, hvilket er en stor stigning i forhold til året før. Her var beløbet 618.481 kroner.

Mikael til Billed Bladets TV-Guld, hvor han var nomineret til årets mandlige nyhedsvært. Det blev dog Kåre Quist, der løb med sejren. Foto: Anthon Unger

Tv-værten har belønnet sig selv for det flotte resultat i løbet af året, hvor virksomheden har udbetalt 653.153 kroner i lønninger.

Ifølge regnskabet er der kun én ansat i firmaet, hvilket må formodes at være Mikael Kamber. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 54.429, hvis alle pengene er gået til ham. Det beløb skal han betale indkomstskat af.

I alt endte overskuddet for 2019 på 298.028 kroner for Kdk Aps, og stort set hele det beløb er blevet udbetalt som udbytte.

290.000 kroner er der her udbetalt fra virksomheden, som nu råder over en egenkapital på 349.993 kroner.

'Det går rigtig godt'

Ikke overraskende er Mikael Kamber selv godt tilfreds med, hvordan det går for firmaet.

Ekstra Bladet mødte tv-værten til Billed-Bladets TV-Guld i København, og her spurgte vi ham ind til successen.

- Det går rigtig godt for mit firma, og det er jo bare dobbelt bonus, for jeg ville også lave det, selvom jeg ikke fik en krone for det, fortalte Mikael Kamber.

Der er intet, der tyder på, at han har tænkt sig at skrue ned i den nærmeste fremtid.

- Jeg er i øjeblikket i gang med at skrive min fjerde bog, som formentlig kommer ud til efteråret. Positiv psykologi er min store passion, fortalte han og fortsatte:

- Jeg elsker kombinationen af at være nyhedsvært og lave det andet ved siden af, så det håber jeg på at kunne fortsætte med de næste 50 år, slog han fast.

