Mikkel Beha: Derfor skændes vi aldrig

Der er ingen små sko med ombord, når Mikkel Beha Erichsen og hans familie stævner ud mod fjerne eller nordlige kyster.

Det fortæller den populære tv-vært, da Ekstra Bladet møder ham forud for sæsonpremieren på TV2-programmet 'Kurs mod nord'.

Det virker altid harmonisk og idyllisk, når Beha sammen med sin kone, Marian, og sine sønner tager på eventyr. Det kan godt være, at bølgerne går højt på havet, men der er fred og fordragelighed ombord, og det er ikke skuespil foran kameraet, der foreviger familiens ture, garanterer Mikkel Beha Erichsen.

- Helt ærligt, så skændes vi ikke. Vi har øvet os på at leve så tæt sammen altid, siger Mikkel Beha Erichsen og fortæller, at da drengene var små, boede hele familien i et kolonihavehus på 82 kvadratmeter.

Endnu mindre er pladsen, når familien stikker til søs på enten Havana eller deres nye skib, Wallenberg.

- Vi havde ikke så mange regler, da drengene var små. Der var stort set kun to. Den ene var, at det er forbudt at falde over bord, og den anden var, at man skulle tale pænt til hinanden, siger han og fortsætter.

- Vi ved godt, at når man bor sammen i en trykkoger som Havana, så er der ikke meget plads. Selv når det er 40 grader, man har været væk længe, det hele ruller og køleboksen er gået i stykker, er vi nødt til at finde ud af det, siger han.

Rent fysisk er der måske ikke meget af give af, men mentalt kan man godt give plads til hinanden - selv på få kvadratmeter.

- Vi har øvet os på at give hinanden plads. Vi ved godt, at når Theis vågner, så er han skide morgensur, indtil han har fået de tre første kopper kaffe. Men vi kender heldigvis hinanden så godt, at vi ved de ting, og så får han den plads, siger Mikkel Beha Erichsen.

Ombord på et skib er der masser af praktiske ting, der skal klares. Nogle opgaver er selvfølgelig federe end andre, men der er ikke plads til at være så nøjeregnende, fastslår Havana- og Wallenberg-skipperen.



Wallenberg er familiens nye skib, som de har brugt år på at gøre klar til turen mod nord. Foto: Lasse Rahbek/TV2

- Vi arbejder ikke med millimeterdemokrati og 'jeg gjorde det i går'. Hold nu kæft med det der! Jeg tog opvasken i går, duer ikke. På et skib er man nødt til at være ret struktureret. Vi ved godt, at når vi har spist, så vasker vi op med det samme. For pludselig kommer der en skæv sø, så hvis opvasken står der, ryger der fire tallerkener og så er der glasskår over det hele og så er der en, der jokker det op i foden, siger han.

På et skib er man nødt til at stole på hinanden og bakke op om hinandens beslutninger. Man er sammen om det, er mantraet, når familien sejler ud.

- Marian og jeg kom til at tale om forleden, at vi aldrig nogensinde har sagt 'hvad sagde jeg' til hinanden. Det er simpelthen også noget af det mest barnlige at sige. Det nytter ikke noget. Man træffer beslutninger en million gange i livet. og ingen tager altid de rigtige. Hold nu op, så ville også det være kedeligt, ik', siger Mikkel Beha Erichsen.

Det er i aften klokken 20, at TV2 viser 'Kurs mod Nord'.