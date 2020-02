Mikkel Beha om ny investering: - Plads til hele familien

Mikkel Beha Erichsen og hans kone, Marian Midé Andersen, har netop investeret i 324 kvadratmeter lystejendom med hele 12 værelser tæt på vandet i Hundested i Nordsjælland.

Indtil nu har Mikkel Beha Erichsen ikke været snakkesalig, når det kom til den nyerhvervede ejendom, men da Ekstra Bladet fangede ham og Marian på den røde løber til Billed-Bladets TV-Guld fredag aften, fortalte han nærmere om de spændende planer med villaen.

- Huset skal bruges til, at vi kan være der hele familien. Vi er jo blevet en stor familie, og vi bor allesammen småt, så nu får vi et sted, hvor der er plads til alle, hvilket er så skønt, forklarede han.

- Er det noget kollektiv?

- Det ved vi ikke endnu, det skal vokse lidt, og så må vi se. Men det er et fedt sted at surfe, og vi er kommet der meget altid. Det skal dog lige bygges lidt om, før vi rykker ind. Lige nu er det murerbaljer og koben, fortsatte han og tilføjede, at den berejste familien ingen planer har om nye, lange sejlture lige foreløbig.

- Vi elsker virkelig at være hjemme i øjeblikket, så vi har faktisk ingen rejseplaner lige nu. Det er ikke, fordi vi ikke har ideer, dem har vi masser af, men vi nyder bare at være lidt herhjemme, forklarede han.

Nyder at være bedsteforældre

I 2018 blev Mikkel og Marian bedsteforældre for første gang, da deres ældste søn, Emil Midé Erichsen, og kæresten Louise blev forældre til lille Hugo. I slutningen af januar blev endnu et barnebarn tilføjet til familien, da sønnen Theis Midé Erichsen og hans kæreste, Ida, blev forældre til en sund og rask lille dreng.

Der er bestemt ingen tvivl om, at Mikkel og Marian bestemt nyder familieforøgelsen i fulde drag.

- Det går så godt med vores nye barnebarn. Han er en lille pragt guldklump. Så sød altså, lød det fra Marian på den røde løber.

- Det er så fedt altså. Vi nyder bare familien. Men vi håber på, at der er nogen et sted i landet, der kan lave piger, så der bliver nogle kærester til alle de drenge, som vi laver i vores familie, grinede Mikkel.

