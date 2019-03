Mikkel Beha sejlede i samme område som 'Viking Sky': - Virkelig nervepirrende

Søndag eftermiddag kunne krydstogtskibet 'Viking Sky' langt om længe sejle sikkert i havn efter et over 26 timer langt drama på åbent hav omkring Hustadvika, hvor skibets fire motorer gik i stå midt i et stormvejr.

Den kraftige vind skubbede skibet og dets flere end 1300 passagerer, der lørdag var blot 100 meter fra at støde på grund nær farlige klipper.

Hele Danmarks sejlerfamilie har også erfaring med området ud for Norges kyst, hvor 'Viking Sky' var i problemer. Det fortæller Mikkel Beha Ericsen, der sammen med sin hustru, Marian Midé Andersen, sejlede i farvandet så sent som i efteråret.

- Da vi sejlede lige præcis, hvor han (kaptajnen, red.) lå for anker, stod min kone og jeg og talte om, hvad vi ville gøre, hvis motoren gik ud.

- Det var virkelig nervepirrende. Jeg stod med sommerfugle i maven, da jeg sejlede rundt om det område. Jeg tænkte: 'Uha!', siger Mikkel Beha Ericsen til tv2.dk.

Mikkel Beha Ericsen. Foto: TV2

Kendt for forlis

Han understreger, at området er alt andet end ufarligt.

- Det er et område, hvor man skal sejle med den allerstørste forsigtighed. Det er et område, som gennem 1000 år har været kendt for masser af skibsforlis. Skærene står deroppe og vidner om, at det ikke er noget nemt sted at sejle, siger Mikkel Beha Erichsen.

Han fortæller, at ægteparret havde besluttet sig for, at det ville smide ankeret, hvis uheldet var ude. Præcis som kaptajnen for 'Viking Sky' gjorde.

Mikkel Beha Ericsen og Marian Midé Andersen slap dog med skrækken, og deres tur langs Norges kyst vil kunne ses til foråret i programmet 'Kurs mod nord'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Beha Ericsen.

13 indlagt

I alt blev cirka 500 af de 1373 passagerer reddet fra skibet hen over natten. Af de evakuerede blev 13 indlagt.

Søndag blev skibet bugseret af slæbebåde mod havnen i Molde, hvor passagererne blev modtaget med klapsalver og norske flag.

Sent søndag lød det fra den norske havarikommission, at den vil undersøge baggrunden for skibets problemer.

- Baggrunden for, at vi vil undersøge denne sag er med udgangspunkt i søloven. Vi kunne se, at der var en stor risiko for passagererne, siger Dag Lisbeth, afdelingsdirektør i havarikommissionen til VG.