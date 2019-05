Mikkel Kessler droppede Geggos bryllup

Da 'Familien fra Bryggen'-stjernerne Geggo og Cengiz sagde ja til hinanden ved et storstilet bryllup i weekenden på Kokkedal Slot, glimrede et helt særligt familiemedlem ved sit fravær.

Geggos onkel, den kendte bokser Mikkel Kessler, der er bror til Linse, dukkede nemlig ikke op til brylluppet, selvom han var inviteret. Heller ikke hans kone, Lea Hvidt, var at spotte blandt de omkring 60 bryllupsgæster.

Det bekræfter Linse over for Ekstra Bladet.

Geggo: Det kostede brylluppet

Den storbarmede 'Bryggen'-stjerne fortæller dog, at der var en god grund til, at Mikkel Kessler og Lea Hvidt ikke deltog i brylluppet.

De blev nemlig forældre for tredje gang dagen inden brylluppet og valgte derfor at melde afbud til det store bryllup, der ifølge Geggo løb op i over en halv million kroner og blandt andet bød på popcorn buffet, levering af sushi i helikopter og et storslået fyrværkerishow.

'Min bror og Lea blev forældre til barn nummer tre i fredags, så derfor var de der ikke', skriver Linse Kessler kortfattet i en sms til Ekstra Bladet.

Ifølge hende ligger der dermed ikke det store drama bag afbuddet.

Mikkel Kessler og Lea Hvidt blev for nylig forældre til deres barn nummer tre. Foto: Niels Henrik Dam/Ritzau Scanpix

Sendte kærlighedserklæring

Dagen efter Geggo og Cengiz' bryllup afslørede Lea Hvidt på Instagram, at fire var blevet til fem hjemme hos familien Hvidt Kessler, og at de havde budt en lille søn velkommen.

'Den 26. april kom den fineste og mest perfekte lillebror til verden. Alt er gået fantastisk, og vi har nydt de sidste dage i stilhed!', skrev Lea Hvidt til et billede af den lille ny.

Geggo og Cengiz bryder tavsheden efter hemmeligt bryllup

'Jeg elsker dig @mikkel_kessler tak for dig og for vores familie!' skrev hun videre.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra både Mikkel Kessler, Lea Hvidt og Geggo, men ingen af dem er vendt tilbage på vores henvendelser.