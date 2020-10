Millionfortjeneste: DR-vært sælger Islands Brygge-hjemmet

DR-værten Sofie Østergaard sælger sit rækkehus for omtrent 1,6 millioner kroner mere, end hun købte det for

Fire måneder nåede til salg-skiltet at være fremme i vinduet i den kendte DR-vært Sofie Østergaards rækkehus på Islands Brygge, før der kunne smækkes et “Solgt”-klistermærke på.

Handlen på Aftenshowet- og Versus-værtens hjem er nemlig netop blevet tinglyst - og nu skal pakkearbejdet altså for alvor i gang efter mere end seks år på adressen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Østergaard købte det 121 kvadratmeter store rækkehus i den københavnske vandkantsbydel tilbage i 2014 - samme år, som det stod færdigbygget.

Dengang gav hun og kæresten, Sebastian Richelsen, lige over fem millioner kroner for det splinternye hjem, mens de i foråret satte det på markedet for lige under syv millioner kroner.

Sofie Østergaard og kæresten, Sebastian Richelsen, købte huset i 2014. Foto: EDC Poul Erik Bech - Amager

De nye ejere får dog nøglerne til adressen for noget mindre; det endelige hammerslag for de fire værelser endte nemlig på lige præcis 6,6 millioner kroner. Men så kan de også se frem til at rykke ind i et område, der af ejendomsmægleren EDC Poul Erik Bech Amager blev beskrevet som "en familieoase mellem storby, vand og natur “.

Område i opsving

Amager - og mere specifikt postnummeret København S - har længe været et område af hovedstaden, hvor man kunne købe et hjem for billigere penge end mange andre bydele i Købehavn.

Men de seneste år er priserne i området steget betragteligt - særligt på grund af det populære og dyre boligområde Islands Brygge.

Siden 2014, hvor tv-værten købte det nybyggede rækkehus, er salgskvadratmeterpriserne således steget fra lige omkring 31.100 kroner til over 43.000 kroner pr. solgte kvadratmeter i år - det svarer til en prisstigning på godt 38 procent, viser tal fra Boliga.dk.

Det betyder, at et hus i København S på 150 gennemsnitlige kvadratmeter, som kostede 4,66 millioner kroner i 2014, i år vil blive handlet for 6,45 millioner kroner.

Udover sine værtsroller i 'Aftenshowet', 'MGP' og andre underholdningsprogrammer på DR laver Sofie Østergaard også radioprogrammet 'Overskud med Sofie Østergaard' på Radio4, der handler om privatøkonomi.

