Millionrabat: Kendis tvunget til at sænke prisen

Vibeke Windeløv har givet et nedslag på hele to millioner

Nogle gange er det en god idé at pille lidt ved prisen, hvis man gerne vil sætte fut under tingene på boligmarkedet.

Og fut - eller måske nærmere en saltvandsindsprøjtning - er dét Vibeke Windeløv, tidligere filmproducent hos blandt andet Zentropa, har givet prisen på sit vandkants-sommerhus i Rågeleje, som kom til salg tidligere på året.

Den oprindelige udbudspris på 15 millioner kroner har således fået et stort nøk nedad og et samlet nedslag på to millioner kroner.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det betyder, at hvis du kan skrabe 13 millioner sammen, så kan du meget vel blive den nye ejer af liebhaver-sommerhuset fra 1906 - inklusiv havudsigt og de mange historiske arkitektoniske detaljer - som mægleren Adam Schnack fremhæver i boligens salgsopstilling.



Her ses sommerhuset. Foto: Lars Gundersen, Adam Schnack A/S

Generelt er sommerhusene i området på Sjællands nordkyst, hvor Windeløvs 237 kvadratmeter store hus ligger, blevet handlet til lavere priser i år i forhold til sidste år. Det viser tal fra Boliga

I det første halvår af 2019 blev sommerhusene i gennemsnit solgt til en kvadratmeterpris på 23.243 kroner i Vejby postdistrikt, hvor Rågeleje ligger.

Det er et fald på 10 procent i forhold til de gennemsnitlige salgspriser i samme periode i 2018.

Til gengæld er antallet af handler steget med ni procent - så noget tyder på, at netop et nedslag i prisen er det, der skal til for at lukke handlen.

Windeløv har arbejdet på flere af Lars Von Triers film - deriblandt Dancer in the Dark og Dogville. Senest var hun producent på Den skaldede frisør i 2012, inden hun gik på pension.

