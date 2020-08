Millionsucces for Andreas Bo: 'Glad og privilegeret'

Andreas Bo Pedersen, 53, har succes som komiker, og som tv-producent kan han også tjene penge.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra firmaet Rubberface Productions ApS, hvor 'selskabets væsentligste aktiviteter er TV- og anden AV-produktion' ifølge CVR-registeret.

I 2019 lød bruttofortjenesten på 1.437.059 kroner i komikerens firma, hvor der efter skat, lønninger og andre udgifter var et overskud på 673.795 kroner.

Selvom der altså var et positivt resultat i firmaet, må han dog acceptere en nedgang i forhold til 2018. Dengang lød overskuddet på 1.071.858 kroner efter skat.

Forkælet med udbytte

Pengene får dog ikke lov til at blive stående i produktionsselskabet. 700.000 - altså lidt mere end overskuddet - er der ifølge regnskabet blevet trukket ud efter året.

Derudover har Rubberface Productions ApS i løbet af årets 12 måneder betalt 314.805 kroner i lønninger til virksomhedens ene ansatte, som kan være Andreas Bo selv. Hvis han har fået alle pengene, svarer det til en månedsløn på 26.233 kroner før skat.

I holdingselskabet Rubberface Holding ApS vokser egenkapitalen heller ikke, da Andreas Bo også her trækker lidt mere end overskuddet ud. Ifølge regnskabet bliver der udbetalt 1.100.000 kroner i udbytte efter regnskabsåret.

Rubberface Productions ApS har er egenkapital på 908.132 kroner, mens det samlede beløb i holdingselskabet lyder på 1.203.250 kroner.

'Jeg er glad og privilegeret'

Andreas Bo er spændt på, hvad Katrine Wadil skal bruge udbyttebetalingerne til. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Andreas Bo, der i en sms påpeger, at han er 'gøgler og ikke businessman'.

Han fortæller, at Rubberface Production dækker over diverse tv-produktioner med mere. Indtægter fra rollen som komiker - herunder når han er på turné - bliver kørt gennem et enkeltmandsfirma, hvor regnskaberne ikke er offentlige.

Det kommer blandt andet i spil, når han senere i 2020 drager Danmark rundt med showet '#Skarp', og det er noget, han ser frem til - især efter Danmarks nedlukning. Han har dog ikke en forventning om, at det skal give mange penge i kassen.

'Og - af et ærligt hjerte - er den eneste forventning en forventningens glæde om at skulle optræde på trods af c-situationen (coronavirus, red.). Jeg skal jo sikkert (forhåbentlig) spille flere gange hver aften som følge af maks. antal på 4-500 pr. sal (som f.eks. på Bremen i praksis er 330) - men det et bare fedt at kunne komme afsted med det, som tegner til at blive et virkelig godt show efter de første reaktioner at antage.'

Konen styrer økonomien

På spørgsmålet om, hvorvidt udbytterne skal bruges til noget specielt, lyder svaret:

'Hvordan husstandens råderum eksekveres, er jo min kone, Katrines, område, så der er jeg ligeså spændt på en udmelding som du,' skriver komikeren og tilføjer:

'Kun kan jeg sige, at jeg er meget glad og priviligeret og mangler absolut ikke noget. Elsker mit job og vil aldrig lave andet, selvom der sikkert kommer en dag, hvor der ikke er et afkast. Jeg ved godt, at du brækker dig, når jeg siger det - men det er ikke penge, der giver mig mit drive,' skriver han og tilføjer et par grinende emojier.

Andreas Bo har to børn. Til Zulu Comedy Galla 2019 fortalte han blandt andet, at han havde brugt en del af sine penge på to lejligheder - en til hver af børnene.