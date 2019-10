Mistede fem kammerater: - Jeg har mareridt hver nat

Philip May fortæller i aftenens 'Til middag hos' om de følger, han har efter at have været udsendt i Afghanistan

Fans af dansk reality kender uden tvivl Philip May.

Den 30-årige humørbombe stemplede ind i 'Paradise Hotel' i 2015 og har siden etableret sig som en af branchens mest markante personligheder. Altid smilende. Altid glad. Altid klar på en fest.

Men bag det humørfyldte ydre gemmer sig en hård fortid, som han åbner op om i aftenens 'Til middag hos', hvor han er vært for Rachel Ellebye fra 'Årgang 0', Micki Cheng fra 'Den store bagedyst' og Kirsten Skaarup fra 'Landmand søger kærlighed'.

Som 21-årig var Philip May udsendt som soldat i Afghanistan, hvor han i syv måneder bekæmpede Taliban, og oplevelserne sidder stadig i ham.

- Vi kommer derned, og vi prøver at miste kammerater. Jeg mistede selv tre kammerater dernede, siger han i programmet, hvor han også fortæller, at han mistede to kammerater i en mortérulykke før afrejsen, hvilket har efterladt ham med en metalsplint i kraniet.

Fem kammerater har han mistet i alt, og fire gravsten er tatoveret på hans krop.

- Problemet er, at det stress, man får dernede, det slipper aldrig rigtig helt. Det bliver ved, og det kommer på tidspunkter i dit liv, hvor du mindst vil have det. Og så skal du have hjælp, fortæller han og fortsætter:

- Der går ikke en nat, uden jeg har mareridt. Det er jo noget, jeg har lært at leve med, hvor sindssygt det end lyder. Jeg vågner op om natten, hvor jeg har angst og er bange.

Philip May mistede fem kammerater. Fire gravsten pryder hans krop. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Går til psykolog

Til Ekstra Bladet fortæller Philip May, at han for et år siden måtte erkende, at han havde brug for hjælp.

- Det er ikke noget, jeg har åbnet meget op om, og det er først nu, at jeg tackler det rigtigt med psykologhjælp. Jeg tog fat i mig selv for et år siden og fik hjælp, fordi jeg konstant havde mareridt. Samtidig kunne jeg mærke, at det begyndte at trykke andre steder, og jeg var ved at miste mig selv. Jeg tog ud på veterancentret og fik hjælp med det samme. Der er det danske forsvar sgu godt, siger han.

I dag har han fået bedre styr på de traumer, der har fulgt ham efter tiden i Afghanistan.

- Jeg har det bedre og har været til en del traumebehandlinger. Jeg har ikke længere mareridt hver nat, det kommer bølger, men samlet set går det fremad, og jeg bliver gladere og gladere, så det hjælper, det vi har gang i, forklarer han.

Philip May har etableret sig som en af Danmarks mest populære realitystjerner. Her ses han med vennen Lenny Pihl, som han lavede programmet 'Spindoktorerne' med. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

- Handler dine tilbagevendende mareridt om de ting, du oplevede i krigen?

- Det er ikke noget, jeg har lyst til at gå i detaljer med, for det er sgu ikke sjovt. Men det er meget, hvad der skete herhjemme med mortérulykken, og det er ting, der skete dernede. Det er ikke dejlige mareridt. Det er nogle af de ting, jeg har set og oplevet, siger han.

Mest sårbar

Han valgte at blotte sig i programmet og fortælle sin historie til tre personer, som han dårligt nok kendte.

- Det var specielt, for jeg havde kun kendt dem én dag, og jeg har dårligt nok åbnet op om det over for mine nærmeste. Hvis folk spørger, svarer jeg, og det var dejligt, men jeg har også været spændt på at se det på tv, for jeg er ikke vant til at se mig selv mest sårbar. Heldigvis tog de godt imod det og lyttede, som de skulle, siger Philip May.

Tidligere i år vandt Philip May 'Divaer i Junglen'. Foto: TV3

Han havde allerede inden optagelserne gjort det klart over for sig selv, at han ville fortælle sin historie.

- Og jeg havde gået og tænkt over, hvordan og hvad jeg skulle sige, imens jeg lavede mad. Jeg føler, at folk fik en lidt anden side af mig at se, så det ikke bare er spasmageren, og så kan folk også se, at der er en grund til, at jeg er, som jeg er, for jeg har oplevet meget lort, siger han.

Fortryder ikke

Philip May har mistet fem soldaterkammerater, og fire af dem pryder hans krop, da han har fået deres gravsten tatoveret. Han mangler stadig én gravsten, som før eller siden nok skal komme. Indtil nu har det været for hårdt.

- Jeg mangler én af dem, som jeg ikke har gjort helt færdig. Jeg har ikke fået det gjort endnu, for det er noget, jeg skal sætte mig meget op til. Det er ikke så nemt, som det lyder, siger han.

Selvom krigen har efterladt ham med mange ar på sjælen, så fortryder han ikke, at han som 21-årig drog afsted.

- Det gør jeg ikke, for det gav mig mange andre gode ting, og bare det at jeg følte, jeg prøvede at gøre en forskel, betyder meget for mig, slutter han af.

'Til middag hos' kan ses mandag til torsdag klokken 19 på TV3.