Mistede livet i soloulykke: Jeg har talt med min afdøde mand

I går var det et år siden, at 'Hjem til gården'-deltageren Lars Jannick Jørgensen omkom i en soloulykke

Lars Jannick Jørgensen og Ditte Rosenberg fandt hinanden i TV2-programmet 'Hjem til gården'. Kærligheden voksede, og de blev hurtigt gift, men for et år siden mistede Lars livet i en soloulykke på Ringkøbingvej nord for Skjern.

- I tirsdags havde vi bryllupsdag, og i går var det årsdagen for ulykken, siger 26-årige Ditte Rosenberg til Ekstra Bladet.

- Så i denne her uge har jeg været enormt mærket af det. Følelserne har siddet mere uden på tøjet, end de plejer, det bringer bare minder frem. Der er mange, der har skrevet, og jeg har fået helt vildt mange blomster tilsendt.

Ditte Rosenberg savner sin mand, der blev 28 år, men hun er efterhånden nået til et punkt, hvor hun lykkes med at bruge sorgen aktivt, fortæller hun.

- Jeg mindes ham på en positiv måde, for det føler jeg, at jeg får mere ud af. Jeg prøver at være taknemmelig for, at jeg nåede at møde ham, den tid jeg fik sammen med ham og alle de ting, han har lært mig. Man kan vel kalde det at bære sorgen i kærlighed i stedet for at fokusere på alt det, jeg går glip af, fordi han ikke er her længere, siger hun og tilføjer:

- Men selvfølgelig gør det ondt.

Ditte Rosenberg og Lars Jannick Jørgensen blev gift, ganske kort tid efter at de havde mødt hinanden. Her ses de under deres vielse på Københavns Rådhus. Foto: Privat

Har været hos clairvoyant

TV2-kendissen hviler også i, at hun har haft kontakt med sin afdøde mand. Selvom hun var skeptisk fra start, valgte hun at tage til en clairvoyant, og detaljegraden gjorde, at Ditte ikke var i tvivl om, at det var hendes mand, der talte gennem mediet.

- Han sagde, gennem hende, at han ikke oplever tid på samme måde på den anden side. At det for ham føles, som om vi sås i går, og at vi ses igen i morgen. Selvom jeg var mega skeptisk inden, er jeg ikke i tvivl om, at han er på den anden side, og at jeg ser ham igen. Det var rørende og dejligt, fortæller hun.

I forbindelse med årsdagen for ulykken blev der offentliggjort en video, som Astrid Nordgaard står bag.

Få uger før Lars' død havde de optaget videoen til hans første musikudgivelse 'You're Better Off Without Me'. Sammen med Ditte blev den gjort færdig og offentliggjort på årsdagen.

- Det er 100 procent for at ære ham, men det er også rart for os at have, det er et levende minde, og dem, der kender ham, kan virkelig mærke hans sjæl igennem det, siger Ditte Rosenberg.

Hun fortæller, at hun snart skal udleve en drøm. I efteråret - få måneder efter Lars' død - blev hun færdiguddannet sex- og parterapeut. Efter sommerferien åbner hun sin egen klinik, ligesom hun er begyndt at holde foredrag.

- Jeg er startet op med hende den clairvoyante, hvor vi tager rundt og laver foredrag omkring, hvordan man kan trække noget positivt ud af en sorgproces og vise en alternativ måde at arbejde med sorg, forklarer Ditte Rosenberg.