Mister kørekortet: - Jeg skal køre stærkt i Tyskland

Tidligere i dag ved Retten i Glostrup blev provokunstneren Kristian von Hornsleth kendt skyldig i at have kørt for hurtigt.

Dermed fik han frakendt retten til at køre i bil et år og idømt en bøde på 10.500 kr oveni, der ifølge Kristian von Hornsleth kommer til at gå til et godt formål.

Se og Hør har fået aktindsigt i anklageskriftet, hvor det fremgår, at han har kørt for hurtigt to gange. Første gang var 27. september i 2017. Her blev han taget i at køre 161 kilometer i timen på en strækning, hvor det er tilladt at køre 110 kilometer i timen.

Provokunstneren Hornsleth: Skandalesager og underskud

Anden gang var 9. januar 2019, hvor han kørte mindst 120 kilometer i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen var 50 kilometer i timen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kristian von Hornsleth, der er glad for, at der endelig er blevet lagt låg på den retssag, han har ventet på i to og et halvt år.

- Der en del af mig, der glæder sig til at være lidt mere grounded i værkstedet og ikke skulle stresse rundt til møder, jeg alligevel ikke gider til. Men en anden del af mig, ærgrer sig over, jeg ikke har min bevægelsesfrihed, siger Kristian von Hornsleth.

Det er med blandede følelser, at han nu har fået dommen og må undvære sin bil i et år. Men han er sikker på, at han har lært af sin fejl.

- Jeg tror også, at der kommer noget godt ud af det. Nu får jeg et helt år uden stress. Tak til politiet, tak til færdselskommissionen, tak til småborgerlige Danmark. Jeg takker og bukker og siger: 'Vi ses om et år', siger Kristian von Hornsleth.

'Jeg siger undskyld'

Sidste gang Ekstra Bladet var i kontakt med provokunstneren, fortalte han, at han ventede på en ny Porsche Panamera 4S Turbo, der skulle køre hurtigere end den tidligere Porche Panamera.

Den bil kan han nu kigge langt efter.

- Det er udsat i et år. Til den tid er der sikkert også en hurtigere model, når jeg skal køre stærkt i Tyskland. Jeg tør ikke i Danmark. Jeg bukker og siger tak til samfundet. Jeg kommer til at køre rigtig pænt, indtil næste gang det går galt, siger Kristian von Hornsleth og tilføjer:

- Selvfølgelig skal der være regler, jeg er bare vant til at støde ind i det elektriske hegn. Samfundet er bare for stramt til mig. Jeg kan ikke finde ud af at indordne mig, siger Kristian von Hornsleth.

Kristian von Hornsleth er indforstået med dommen, og nu vil han bare vente på, at han kan få lov til at komme ud og køre igen.

Indtil da må han blive kørt rundt af sine ansatte, kone og børn.