Mobbet og droppet: Dansk barnestjerne flygtede til USA

Barbara Topsøe-Rothenborg var bare seks år, da hun blev et kendt ansigt i hele Danmark. Med rollen som Nana i DR-serien af samme navn var hun pludselig en stjerne. Siden spillede hun også Krummes store kærlighed, Yrsa, i flere af de populære børnefilm.

Et drømmescenarium for et barn, vil mange måske tænke, men for Barbara Topsøe-Rothenborg var det langt fra lutter idyl, fortæller hun i DRs kulturmagasin 'Gejst', der blev sendt i aftes.

Blandt andet gik det hende på, at folk kendte hende som Nana eller Yrsa og ikke som Barbara, fortæller hun. Hun beskriver også, hvordan hun blev mobbet i skolen. Frosset ud, fordi hun ikke skulle tro, at hun var noget, bare fordi hun var kendt. Selv i Barbara Topsøe-Rothenborg kærlighedsliv fik hendes status som barnestjerne konsekvenser for hende.

- Jeg havde en kæreste, da jeg var omkring 15 år, som slog op med mig efter en uge og sagde, at han kun havde været kærester med mig, for så kunne han sige, at han havde været kærester med Yrsa. Det gjorde rigtig ondt. Det var ikke sjovt at få at vide, siger hun i programmet.

Forlod Danmark

Som 21-årig valgte Barbara Topsøe-Rothenborg at droppe skuespillet og forlade Danmark for at være sig selv - og ikke en rolle. Hun flyttede til USA og uddannede sig til filminstruktør.

- At være væk fra Danmark i mine 20'ere var helt klart en gave for mig. Jeg havde friheden til at feste og drikke mig fuld, hvis det var det, jeg havde lyst til. Og at gå på dates uden, at det havnede i et sladderblad. Det var også meget rart, siger Barbara Topsøe-Rothenborg, der er flyttet tilbage til Danmark og i dag arbejder som filminstruktør.

39-årige Barbara Topsøe-Rothenborg har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at hun ikke har fået en bugnende bankbog ud af at spille Nana og Yrsa.

- Jeg tjente 24.000 kroner for omkring ti måneders arbejde, har hun tidligere sagt om arbejdet med 'Nana'.

Selv med 1980'er briller var det altså ikke en rolle, der gjorde Barbara Topsøe-Rothenborg rig.

Barbara Topsøe-Rothenborg gør meget ud af at tale med børn og deres forældre om konsekvenserne ved at være børneskuespiller i hendes arbejde som filminstruktør. Foto: Ole Bunzen

Heller ikke rollen som Yrsa har sikret en formue i banken, men lidt giver den da.

- Det er ikke meget, men når 'Krummerne' bliver vist til jul, får jeg sådan noget som 46 kroner. Det er til at dø af grin over, har Barbara Topsøe-Rothenborg sagt.

