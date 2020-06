Mobbet på nettet: Så meget har hun tabt sig

I oktober sidste år stod Stephanie Siguenza fra 'Årgang 0' frem på YouTube og fortalte om de grimme kommentarer, hun modtog grundet sin vægt. Hun var led, ked og træt af det.

- Lige siden jeg begyndte at lægge videoer op på YouTube, har jeg fået beskeder som 'kæft hvor er du fed', 'din klamme ko', 'hold kæft, hvor er du blevet tyk', 'hvor er du grim' og 'du burde sige op i bageren, for du ligner en legomand, der er lavet af wienerbrød,' sagde Stephanie Siguenza i videoen.

Over for Ekstra Bladet uddybede hun.

- Jeg har det godt, men jeg gør også alt lige nu for at tabe mig, for jeg ved godt, at jeg har taget på. Når jeg kæmper og gør mit, så er det ikke rart at få smidt i ansigtet, at jeg stadig er tyk, for så mister man motivationen.

Flot vægttab

Men nu kan en glad Stephanie Siguenza afsløre over for Billed-Bladet, at det går den rette vej.

- Jeg kan afsløre, at jeg siden slut februar/start marts faktisk har tabt mig seks kilo, hvilket jeg er superglad for. Jeg er endelig kommet ned på 80 kilo. Jeg vil gerne ned på 75 kilo til omkring august, siger hun til bladet.

Stephanie sammen med sin kæreste ved Zulu Comedy Galla 2019. Foto: Mogens Flindt

Da Ekstra Bladet fanger Stephanie Siguenza over telefonen, er der glæde i stemmen. 'Årgang 0'-stjernen fortæller, at hun faktisk tabte sig tre kilo kort efter nytår, men derefter tog hun tre uger til Thailand, der ikke gjorde noget godt for vægten. Efter hjemkomsten blev hun opereret i hånden, så hun ikke har kunnet træne.

De mange tabte kilo er derfor kommet i stand ved at tænke sig om.

- Jeg kan ikke fortælle dig, hvad jeg har gjort, men på en eller anden måde er det lykkedes mig at komme ned, hvor jeg synes, det begynder at se godt ud, siger hun glad og fortsætter:

- Jeg har faktisk slet ikke trænet. Jeg har et knæ, der er lidt dumt engang imellem, så jeg har spist mindre, og når vi har været ude, har jeg gået frem og tilbage, hvis det har været muligt. Og så har jeg cyklet otte kilometer om dagen i forbindelse med mit arbejde. Jeg tror bare, det er en blanding af at tænke over, hvad der kommes i kæften, og cykle eller gå i stedet for at tage bilen, siger hun.

- Hvordan er det at kunne sige minus seks kilo, når du stiller dig op på vægten?

- Jamen, man bliver jo glad. Men det har også givet et luksusproblem, for jeg har jo ikke nogen bukser, jeg kan passe længere, og det bælte, jeg bruger, er også blevet for stort. Tingene bliver større og større, men jeg vil ikke købe nyt, før jeg når mit mål, griner hun.

