Mode-rigmand sælger strandvejspalæ: Kræver enormt millionbeløb

Man skal have den store pengepung frem, hvis man vil have fat i Jens Birger Christensens bolig

Store prisskilte er næppe fremmed land for rigmanden Jens Birger Christensen – hvis efternavn afslører tilhørsforholdet til en af Danmarks helt store familiedynastier inden for mode.

Normalt er det eksklusive pelse og high fashion, der langes over disken, men nu skal bestyrelsesformanden i familieforetagendet altså til at prøve kræfter med en noget anden genre: boligen.

Jens Birger Christensen har nemlig netop sat sit store palæ på Strandvejen i Taarbæk lige nord for København til salg. For den næsten 260 kvadratmeter store villa skal der betales intet mindre end 42 millioner kroner.

Det oplyser boligsitet Boliga.dk.

Adressen er til salg hos ejendomsmægler Søren Heilesen fra firmaet Claus Borg & Partner, og i salgsmaterialet beskriver de adressen som 'en perfekt livsstilsbolig for liebhaveren' med stor sitting hall, opholds- og spisestue og blandt andet også en masterafdeling på første sal med soveværelse, garderobeværelse og bad - og en wellness-afdeling med sauna i underetagen.

Egen badebro

Jens Birger Christensens villa ligger direkte ud til Øresund med egen badebro – og det har sandsynligvis fået nullerne til at rulle på salgsopstillingen.

Øresunds-beliggenheden trækker nemlig traditionelt landets højeste priser; de tre dyreste huse, der er solgt i løbet af de seneste ti år, ligger således alle tre ud til den eksklusive kyststrækning i henholdsvis Hellerup, Vedbæk og - som Birger Christensens villa – Taarbæk.

Her blev en villa i 2016 solgt for 65 millioner kroner, hvilket gør den til landets tredjedyreste handel siden 2010. De to huse, der er solgt dyrere i samme periode, gik for henholdsvis 70,5 millioner i 2018 og 70 millioner i 2010.

Ifølge Boligas oplysninger er det godt 17 år på adressen, som Jens Birger Christensen nu skal til at tage afsked med. Af tinglysningen fremgår det nemlig, at han købte adressen i 2003 for 9,5 millioner kroner.

Se ejendommen her.

