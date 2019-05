Modeguru: Helena C. ligner en bordelmutter fra provinsen

'Jeg er ked af det Helena Christensen, du er for gammel til at have det der på.'

Sådan starter Alexandra Shulman, tidligere chefredaktør for britisk Vogue, sin klumme for den britiske avis Daily Mail.

Klummen handler om det outfit, superstjernen Helena Christensen havde på til modelkollegaen Gigi Hadids fødselsdagsfest, da hun fyldte 24 år for nylig.

Bodelmutter i provinsby

For selvom man er en af de største supermodeller, verden nogensinde har set, er der åbenbart grænser for, hvad man kan tage på, når man rammer de 50 år. Det mener Alexandre Shulman i hvert fald.

'Det er muligt, at han bare gik i panik, som man jo gør, når man står overfor en temafest (temaet var demin), og troede, at det ville passe ind, hvis hun dukkede op som bordelmutter i en provinsby,' skriver hun.

Det er dette outfit, der efter klummen pludselig er meget omtalt rundt omkring i verden. Foto: Ritzau Scanpix

Helena Christensen var iført et par højtaljede jeans og et sort blondecorsage. Hot som altid, vil mange mene. Men ikke den britiske modeskribent.

'Der er ikke noget i vejen med at ville være attraktiv, det opnår du bare ikke ved at have et sort blondecorsage på offentligt.'

Ingen regler

Hun har tilsyneladende fuldstændigt styr på, hvordan man bør klæde sig. Alligevel går hun ikke ind for regler, når det kommer til vores påklædning.

'Der er ikke en guidebog om, hvordan frække kvinder kan klæde sig som årene går. Og det skal der heller ikke være. Regler og formuleringer om, hvordan du skal klæde dig efter din alder er kedelige,' skriver hun.

Alligevel kommer hun med en enkel huskeregel:

'Noget, du havde på som 30-årig, vil aldrig se ud på samme måde 20 år senere. Tøj lyver ikke.'

Mandlige sexsymboler i alle aldre

Alexandra Shulman forklarer i klummen, at der - med hendes ord - bare er forskel på mænd og kvinder. Om man kan lide det eller ej.

Det seksuelle i kvindekroppen stopper, når vi ikke længere er i den fødedygtige alder, men mand kan forblive sexobjekter hele livet.

'Jeg påstår ikke at det er fair. Men det er sandt,' skriver hun.

Derudover videregiver hun et godt råd, hun selv fik engang af en ældre dame.

'Når du når 50, skal du have lært at være en god samtalepartner. Indtil da kan du bare flirte.'