Modelkæresten om Bendtner: - Jeg hadede ham

Det var langt fra kærlighed ved første blik, da den 30-årige fodboldspiller Nicklas Bendtner og hans kæreste, den kendte model Philine Roepstorff på 26 år, mødte hinanden for første gang for knap fem år siden.

Snarere tværtimod.

I dag ånder alt fryd og gammen mellem det celebre par, som flittigt deler ud af deres lykkelige og glamourøse stunder på de sociale medier, men da de mødte hinanden for år tilbage, så det helt anderledes ud.

Bendtners kæreste: Han har gjort en del ting, der ikke er efter bogen

Det fortæller Roepstorff i en ny video, hun har lagt op på sin YouTube-kanal.

Her afslører hun også, at der derfor ingen romantik var mellem hende og Bendtner til at begynde med - også fordi de begge var afsat til anden side.

- Nej vi kyssede ikke, da vi begge to havde kærester, og vi var faktisk rigtig uvenner. Jeg hadede ham fra dag et af, afslører den 26-årige model, der er datter af den danske håndboldlegende Jens Erik Roepstorff. Hun fortæller dog ikke flere detaljer om, hvorfor den kendte fodboldspiller gik hende så meget på nerverne.

Nicklas Bendntner og Philine Roepstorff har dannet par det sidste år. Før det har de været kærester on/off. Foto: Lars Poulsen

Mødtes i Parken

Ifølge hende var deres første møde da heller ikke noget særligt.

- Det er ikke særlig specielt. Vi mødtes i Parken, hvor min veninde arbejdede i en lounge. Vi tog til fest sammen bagefter, og sådan startede det. Ikke super romantisk, afslører hun.

Parret mødtes for fem år siden, og selvom de havde deres uoverensstemmelser til at starte med, fandt de alligevel vejen til hinandens hjerter.

- Vi kyssede ikke første aften, men så slog vi efterfølgende op med vores kærester. Og så fandt kærligheden sin vej, fortæller Philine i videoen.

Philine var ikke begejstret for Bendtner, da hun mødte ham første gang. Foto: Jonas Olufson

- Vi har snart været kærester i et års tid. Men inden det var vi on/off i fem år, fortsætter Philine Roepstorff.

Selvom Roepstorff og Bendtner har været kærester i et års tid på nuværende tidspunkt, har det celebre par allerede stået over for et par store udfordringer i deres tid sammen.

Tilbage i november blev Bendtner idømt 50 dages fængsel, som han afsonede med fodlænke, for at have udøvet vold mod en taxachauffør.

Her viste Philine Ropstorff sin kæreste støtte og forsvarede ham offentligt på de sociale medier.

På trods af fængselsdommen, er Philine Roepstorff i dag heller ikke i tvivl om, at Bendtner er hendes eneste ene.

Se de frække billeder: Bendtner nøgen-hygger med kæresten

- Ja, ellers gad jeg ikke spilde min tid på ham. Han er lidt hårdt arbejde. Ej, selvfølgelig tror jeg, han er 'the one'. Jeg har ventet på ham i fem år, og jeg venter gerne 500 år mere, slår hun fast