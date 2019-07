Modemand sælger strandvejsvilla: Pris 50.000.000

Åhh, tanken om at kunne rive alt det, man kunne tænke sig, ned fra hylderne uden at skæve til et eneste prisskilt.

Gør man det i det lokale discount-supermarked, kommer man næppe til at forgælde sig for resten af livet, værre ser det ud, hvis man gør det i sin yndlings high street-butik. Og gør man det fra de øverste hylder på boligmarkedet, skal man nok forvente en akut opringning fra sin bankrådgiver.

Det kræver nemlig massevis af millioner at købe sig ind i toppen af det danske husmarked - der netop har fået besøg af endnu en millionvilla. Med en udbudspris på 50.000.000 kroner er Øresundsadressen her nemlig blandt landets ti dyreste udbudte villaer for øjeblikket.

Det skriver Boliga.dk.

Se også: Politiker-par sætter villaen til salg

Huset ligger i Espergærde på den sjællandske nordkyst og tæller et boligareal på mere end 720 kvadratmeter, hvor herskabsdetaljer som porcelænskaminer, stuk, glaslofter og høje paneler er bevaret fra husets byggeår; 1930.

Foruden selve beboelsesdelen får man også flere kvadratmeter under tag. Ifølge salgsopstillingen fra liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen er der nemlig både en garage med en selvstændig lejlighed, et isoleret drivhus med vand indlagt og et badehus med adgang til badebroen og for de friske: Øresund.

Noa Noa-formue

Det er stifteren af tøj-giganten Noa Noa, Harald Holstein-Holstenborg, der er ejer af kvadratmeterne. Sammen med sin bror Lars Holstein-Holstenborg, der også var en del af Noa Noa-eventyret, er brødrene ifølge Berlingske blandt Danmarks 100 rigeste med en formue i omegnen af 1,4 milliarder kroner.

Ifølge avisen ejer Holstein-Holstenborg flere adresser i Espergærde - herunder blandt andet et udstykningsprojekt i den tidligere Efterskole Øresund.

Espergærde ligger ud til Øresund cirka 40 kilometer fra København. Og tager man turen ad Strandvejen fra Københavns indre, kommer man gennem nogle af landets dyreste hus-distrikter - nærmest i priskronologisk rækkefølge.*

Østerbro var således det dyreste sted at købe villa sidste år. Her kostede en gennemsnitlig kvadratmeter 62.500 kroner. Dernæst rammer man Hellerup, Charlottenlund og Klampenborg, hvor husene gik for godt 50.000 kroner pr. kvadratmeter i 2018.

Se også: Kåre Quist sælger Rungsted-hjem

Drøner man videre til Vedbæk og Rungsted trak de to kystbyer gennemsnitlige kvadratmeterpriser på lige under 40.000 kroner, mens husene i Nivå og dernæst Humlebæk gik til henholdsvis 21.000 og 31.000 kroner sidste år.

Og så rammer vi Espergærde med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 25.500 kroner for huse solgt i 2018. Det svarer altså til, at et gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter i 3060-postnummeret i gennemsnit kostede cirka 3,8 millioner kroner.

Se huset HER.

*Boliga.dk har medtaget postdistrikter, hvor der er foretaget min. 20 almindelige frie handler i 2018, af denne årsag er nogle kystbyer på strækningen mellem København og Espergærde udeladt.

Se også: Helmigs gamle villa til salg for svimlende beløb