Mødes af fordomme: - Det preller af

Som hun sidder med sin perfekt stylede makeup, røde negle, elegante diamantsmykker og Balmain-jakke, er det svært at forestille sig Katerina Pitzner på et sejlskib i 21 dage uden en hel nats søvn og et ordentligt bad.

Men det kan hun sagtens klare, og hun nyder at mane andres fordomme til jorden.

Krydrer man det med en god portion eventyrlyst, så har man svaret på, hvorfor den 50-årige diamanthandler sagde ja til at deltage i tv-programmet 'Over Atlanten', hvor seks kendte danskere rejser 6000 kilometer over Atlanterhavet på et sejlskib.

- Jeg sagde: 'Hell yeah, det vil jeg gerne!'. Det lød som en fantastisk oplevelse, og jeg elsker eventyr, så at få muligheden for at sejle over Atlanten er bare en vidunderlig udfordring, forklarer Katerina.

- Jeg holder meget af at blive revet ud af min hverdag. Mange vil måske ikke synes, at min hverdag er forudsigelig, og det er den nok heller ikke, for ikke to uger er ens.

- Men jeg kan godt lide foranderligheden og at komme ud på dybt vand - både i bogstaveligste forstand og i overført betydning, fortsætter hun.

Befriende at gøre op med fordomme

At lave tv er ikke nyt for Katerina Pitzner, som sammen med sine fire børn viser hverdagen frem på godt og ondt i TV2-serien 'Diamantfamilien'.

Og hun ved godt, at mange mennesker har fordomme om hende. Det er 'the never ending story', siger hun.

- Jeg har vænnet mig til det, for sådan har det altid været. Også før jeg begyndte at lave tv. Det preller af, men da jeg var yngre, undrede det mig. Hvordan kunne folk spinne historier om mig, som slet ikke havde rod i noget?

- Derfor er jeg også så glad for at lave 'Diamantfamilien', for der får vi mulighed for at vise flere nuancer. Det har været meget befriende og rart at vise folk, at de tager fejl, understreger hun.

Opvokset med halm i træskoene

Katerina Pitzner tror godt, at det kan komme bag på nogle, at hun klarer turen over Atlanten, for hun er blevet spurgt af flere, om det ikke var svært at undvære den vanlige luksus ombord på båden.

Til dem har hun en ting at sige:

- Nu skal vi lige huske, at jeg er bondefødt og opvokset på en gård med halm i træskoene. Min far var bonde og forretningsmand, siger hun og fortsætter:

- Det var sjovt med forfængeligheden, for den kunne man bare smide på kajen, inden man hoppede ombord. Når jeg ser nogle klip nu, tænker jeg: 'Ej, hvor ser du herrens ud', men sådan er det bare. Jeg kan ikke lade være med at grine. Der var også dage, hvor jeg bare havde nattøj på i tre dage, og det var fedt at slippe alle de bekymringer om, hvordan man ser ud, siger hun.

Tilbage til folkeskolen

En væsentlig årsag til at kaste sig ud i eventyret over Atlanten var også, at livet ikke kun må bestå af arbejde, forklarer diamantdronningen.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun ville tage afsted igen, tøver hun.

- Nej, det ville jeg sgu nok ikke gøre. Det er en helvedes båd, det er det bare. Men en del af mig har lyst til at sige ja, for så er der nogle ting, jeg ville gøre anderledes. Jeg ville for eksempel tage meget mere cola med, griner hun og tilføjer:

- Men jeg ville også håndtere det sociale anderledes, for vi var meget små enheder, der bare forsøgte at håndtere sig selv. Det havde været federe, hvis vi kunne tale meget mere sammen om tingene.

- Vi gik ind i nogle arketypiske roller fra folkeskolen nærmest. Der er naturligvis de professionelle sejlere, som er rektor og klasselærer, men så er der os børn: dengsen, rebellen, den uartige, duksen, enspænderen og diplomaten.

Hvem Katerina Pitzner selv er, må man se i programmet, siger hun med et grin.

'Over Atlanten' vises søndag aften på Kanal 5 klokken 21.00 og kan også ses på Dplay.

