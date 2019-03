Mor bekræfter: Elvira Pitzner går fra 11 år ældre kæreste

Forholdet mellem den smukke tv-kendis Elvira Pitzner og fitnessinstruktøren Marc Skovsbøg er gået i stykker.

Det bekræfter Elviras mor, Katerina Pitzner over for Ekstra Bladet. Katerina Pitzner har været i kontakt med sin datter, der lige nu befinder sig på Bali med en veninde.

- Det er rigtigt, de er ikke sammen længere.

Parret har ellers været gode til at dele billeder af hinanden på de sociale medier, men det er nu ved at være længe siden, at de to har optrådt sammen på et billede.

Katerina Pitzner er mor til Elvira, Thalia og Ofelia, som medvirker i realityprogrammet om familiens liv. Foto: Mogens Flindt

Forskellige værdier

Til Se og Hør bekræfter Elvira, at de to ikke længere er sammen.

- Det er rigtigt. Jeg kan bekræfte, at jeg ikke er sammen med Marc mere.

Ifølge Se og Hør fortæller Elvira, at de to har forskellige værdier, og det derfor er gået galt mellem dem.

Der er 11 år mellem Elvira Pitzner og Marc Skovsbøg, der mødtes, da Elvira sammen med sin mor skulle bruge en personlig træner i programmet 'Diamantfamilien'.

Elvira Pitzner har delt flittigt ud af sit liv i programmerne 'Pigerne' og 'Diamantfamilien', der begge har været sendt på Zulu.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Marc Skovsbøg, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.