Mor siger stop: - Nu er det nok

Realitystjernen Amalie Szigethy har siden 2017 været en del af realityprogrammet 'Forsidefruer' på TV3.

Men stod det til Amalie Szigethys mor, Charlotte Lytton Kejser, skulle hendes datter ikke længere være med i programmet.

- Jeg synes ikke, at Amalie skal blive ved med at fortsætte i programmet. Nu er det nok. Men det er jo selvfølgelig hendes eget valg, og hun tjener jo penge på det, så jeg forstår det jo også godt, sagde hun til Ekstra Bladet, da vi mødte mor og datter til TV Prisen 2020.

Især det faktum at Amalie Szigethy og forsidefruen Janni Ree har haft en del store konflikter i den seneste sæson af programmet, har gået mor Charlotte på.

- Jeg synes, det er hårdt at se, at Amalie bliver kørt på på den måde. Det er ikke sjovt for en mor. Der er tale om ældre kvinder, der har mere livserfaring end hende.

Amalie sammen med sin mor på den røde løber. Foto: Linda Johansen

Til TV Prisen understregede Amalie Szigethy dog, at hun og Janni Ree har lagt stridsøkserne bag sig igen, efter de har haft en række dramatiske skænderier i programmet, og at hun derfor også fortsætter i programmet.

- Det går helt fint. Vi er ikke uvenner mere. Jeg har lige været ovre at sige 'Hej' til hende og give hende et kram. Jeg elsker at lave programmet på godt og ondt, og derfor fortsætter jeg også, sagde hun.

Også Janni Ree understregede over for Ekstra Bladet, at stemningen mellem de to er vendt.

- Stemningen er vendt. Vi havde haft et møde dagen forinden, hvor vi blev enige om at se fremad, og så mødtes vi til TV Prisen. Vi har aftalt, at vi 'slår en streg' i sandet. Vores venskab er nok ligesom et parforhold, hvor det går op og ned, fortalte Janni om årsagen til - det nu forhenværende - uvenskab imellem de to.

Sæson syv af 'Forsidefruer' har premiere til foråret.