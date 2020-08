Mor til to: Oh Land har født

Oh Land - med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius - er blevet mor for anden gang. Det bekræfter hun i en story på Instagram.

'08082020', skriver hun til billedet, og man må derfor gå ud fra, at barnet - endnu en søn - er kommet til verden i dag, lørdag.

Du kan se billedet på hendes Instagram-story HER.

Oh Land har i forvejen sønnen Svend på fire år med sin eksmand, Eske Kath, men den nyfødte dreng er hendes første barn med kæresten, Adi Zukanović, som hun efter skilsmissen kastede sin kærlighed på.

Adi Zukanović har flere gange været med på skærmen under 'X Factor'-optagelserne, hvor han har hjulpet Oh Land, når der skulle findes deltagere til live-programmerne.

Ekstra Bladet talte med 'X Factor'-dommeren i midten af juli, hvor hun fortalte, at barnet kunne komme til verden når som helst.

– Jeg kan i princippet føde når som helst inden for den næste måned, fortalte hun dengang. Og nu er det altså sket.

Oh Land afslørede graviditeten tilbage i februar med et opslag på Instagram.

'At finde tøj, der passer den her sæson, bliver lidt sværere end normalt. Maven popper den her sommer,' skrev hun til opslaget, hvor hun delte et billedet af den voksende mave.

Det vides endnu ikke, om Oh Land også er en del af 'X Factor'-holdet, når den næste sæson rammer de danske tv-skærme. Indtil videre har kun Lars Ankerstjerne meldt ud, at han ikke bliver en del af dommerholdet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Oh Land, men det har endnu ikke været muligt.