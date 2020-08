- Mor ville kæmpe

Der er ikke mange, der ikke kan synge med på hittet 'Flower power tøj', og for de fleste er Ulla Pia et navn, der sætter gang i nostalgien om de glade 60'ere og fest og farver.

Dansktop-legenden blev 75 år. Hun døde efter en kamp mod kræften, der ifølge hendes datter, Karina Pia Nielsen, havde spredt sig hurtigt fra ryggen til lungerne og rundt i resten af kroppen.

- Hun fik konstateret kræft i marts, og vi fik fortalt, at hun ikke havde langt igen, fortæller en tydelig berørt Karina til Ekstra Bladet.

- Men hun var en figther. Og hun tacklede det langt pænere, end jeg tror, de fleste andre ville kunne. Hun ville kæmpe, og hun ville nå at se sit barnebarn, min datter, blive student. Og det gjorde hun.

Ikke en traditionel mor

Karina fortæller, hvad hun især vil huske moderen for:

- Hun var mor med stort M. Hun har jo haft det her fantastiske liv, og selvom hun ikke var en traditionel mor, har hun altid været der. Hun havde en ubeskrivelig kærlighed til mig og mine børn.

Ulla Pia beskrives af datteren som en festpapegøje, der altid bandede og svovlede til den store guldmedalje.

- Hun så altid det lyse i tingene, og hun var bare en ufattelig farverig person.

Ulla Pia var ifølge datteren en person, der altid var gang i. Foto: Erik Gleie

Perfekte sidste ord

Selv Ulla Pias sidste ord må menes at have været af den farverige slags.

- Vi var alle sammen oppe ved hende, da vi mente, at det var ved at være den sidste stund. Da de alle sammen var gået, satte jeg mig ved hende og fortalte hende, at hun godt måtte give slip nu, for nu havde alle været der ved hende. Og jeg ved ikke, hvad der skete, men pludselig fik hun altså nogle kræfter, så hun rejste sig lidt og kiggede, mens hun sagde: 'holy shit', inden hun lagde sig ned igen, fortæller Karina med et grin.

Både Karina og datteren Melina var til stede, og de kunne ikke andet end at grine.

- Det var bare så rammende for hende. Det var helt perfekt. Hun havde ikke sagt noget i så lang tid, og så var det det her, hun sagde.

Ulla Pia var ifølge datteren også meget troende, og da hun sov ind, skete det på den bedst tænkelige måde.

- Jeg var der sammen med min datter, og vi sad med hende, da hun stille og roligt åndede ud. Det havde været så smukt, fordi sygeplejersken lige inden havde nået at sige Fadervor, og det ved jeg, at mor har været glad for.

Ulla Pia slog rigtig igennem som dansktop-kunstner, da hun vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen 'Stop mens legen er god'. Foto: Steen Jacobnsen/Ritzau Scanpix

Blev hurtigt værre

Ifølge Karine var det gået hurtigt med kræften, der havde spredt sig i den 75-årige sangerindes krop.

- Da vi fik besked på, at hun havde galopperende kræft i marts, spurgte jeg egentlig ikke mere til diagnosen. Vi vidste bare, at hun ikke havde langt igen, og den spredte sig hurtigt over hele kroppen.

Ulla Pia har det meste af sin karriere haft et tæt venskab med Keld og Hilda Heick, og de to besøgte og ringede meget til hende i begyndelsen af forløbet.

- Men til sidst havde hun slet ikke nogen stemme, så jeg fortalte dem, at det ikke rigtig gav mening længere.

Blå bog: Født 17. februar 1945

Optrådte første gang som skuespiller i 1961 i filmen 'Far til fire for fuld musik' og 'Ullabella'

Vandt dansk Melodi Grand Prix i 1966 med 'Stop mens legen er god'

Blandt de største hits var 'Flower power tøj', 'Karina' og 'Båden med og uden'

Gift med guitarist Ole Berndorff fra 1963 til 1968

Fik datteren Karina Nielsen med sportsjournalist Vagn Nielsen

To børnebørn Vis mere Luk

Mange tanker

Karina og Ulla Pia var begge rørte over al den opmærksomhed, der var omkring sygdommen.

- Mor sagde altid: ’Det er jo bare lille mig,' men det var så dejligt med alle dem, der skrev og sendte blomster og chokolade for at vise, at de tænkte på hende.

Ulla Pia har ifølge datteren hele livet elsket at have styr på sig selv og udseendet, og det var da også, da interessen for neglene røg, at de vidste, der ikke var langt igen.

- Jeg spurgte hende, om jeg ikke skulle komme over og file hendes negle og få lak på dem, som hun ellers elskede, men til sidst sagde hun nej. Hun orkede ikke mere.

Ulla Pia markerede sig mest i 60'erne og 70'erne. Hun trak sig tilbage fra musikken i 1979. Foto: Johnny Bonne

Karina Pia Nielsen fortæller, at bisættelsen bliver meget privat, og at det kun er de nærmeste, der er inviteret.

- Mor troede ikke på gravøl. Hun mente altid, at det var ligegyldigt, fordi folk hurtigt begyndte at tale om andet end den person, der var død. Så jeg ærer selvfølgelig hendes ønske.

Karina beskriver sin mor som utraditionel, men fuld af kærlighed. Her ses de sammen. Foto: Ole Henning Hansen

