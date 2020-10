Mormor efter voldsom fødsel: - Jeg har tudet og tudet

Det var noget af en lang og barsk omgang for Janni Rees datter at gøre sin mor til mormor for første gang.

Fredag nedkom Nathalie Mathorne med en lille søn efter en maratonfødsel.

Janni Ree var sammen med sin datter og svigersøn, Mads Jakobsen, da fødslen torsdag middag så småt gik i gang.

Nathalie Mathorne og hendes mand, Mads Jakobsen. Privatfoto

- Jeg spiste frokost med dem, og så pjattede vi. Så begyndte Nathalie at få ondt. Vi troede først, at det var bare plukveer, men jeg kunne godt se, at hun havde det rigtig skidt, så jeg kørte, så de kunne være alene, siger forsidefruen til Ekstra Bladet.

Stærkt forpint fik Nathalie Mathorne torsdag aften en rygmarvsblokade på Riget i håb om, at hendes ve-smerter ville aftage.

- Jeg var så nervøs og bange. Det er altså noget helt specielt, når ens datter skal føde. Jeg skrev til både min datter og svigersøn flere gange og var vågen hele natten, siger Janni Ree og fortsætter.

- Jeg græd, for jeg frygtede, at hun skulle gennem det samme som mig. Vi er virkelig dårlige til at føde i min familie. Vi kan ikke åbne os, så børnene kan komme ud.

Først fredag middag kom lille Hubert til verden. En kæmpe forløsning for hele familien.

- Min svigersøn sendte et billede af Nathalie, hvor hun græd. Så begyndte jeg at tude. Senere Facetimede vi, og så tudede vi begge to igen. Ja, jeg har tudet og tudet, men det har været voldsomt. Også fordi, jeg frygtede, hvad hun skulle igennem. Til sidst måtte de tage den lille med sugekop, og han har desværre slugt en del fostervand, siger Janni Ree, der på grund af corona ikke måtte besøge den lille familie på sygehuset.

Lørdag har hun endelig mødt sit tredje barnebarn for første gang.

- De kom hjem sent i aftes og har siddet vagt over ham hele natten. Det er som om, der bliver ved med at komme lidt fostervand op.

Janni Ree er ikke overraskende allerede fuldstændigt forgabt i Hubert. Og i hans fine navn.

- Ja, Karsten synes jo, at han skal hedde Allan efter min far. Karsten var meget tæt med min far og det var min datter også. Men jeg tror nu, at det er meget godt, at det er blevet Hubert, griner den stolte mormor.

Janni Ree er bedstemor til i alt tre knægte. Hun er farmor til Alexander på tre år og en lille ny på fire måneder. Og så altså mormor til lille Hubert.