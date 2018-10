Morten Grunwald afslører: Har måske kun måneder tilbage at leve i

Han er kendt som den altid optimistiske Benny og for den legendariske filmreplik 'Skidegodt, Egon!' i 'Olsen Banden'-filmene, men netop nu går Morten Grunwald gennem en meget hård tid.

Benny-skuespilleren, der er den sidste overlevende fra den folkekære forbryder-trio, er nemlig blevet ramt af kræft.

Det fortæller han til Se og Hør.

- Jeg vil godt sige det - så der ikke er alle mulige hemmelighedskræmmerier om det - at jeg har lungekræft (Morten Grundwald fortæller efterfølgende til Ekstra Bladet, at han rettelig er ramt af kræft i skjoldbruskkirtlen, red.). Det er metastaser, der har spredt sig, lyder det fra den folkekære skuespiller.

Morten Grunwald ved Bennys gamle bil. Foto: Stine Tidsvilde

Ikke noget alvorligt

Ekstra Bladet var torsdag i kontakt med den danske skuespiller. Her fortalte han, at han havde meldt afbud til Nordisk Films stort anlagte 'Olsen Banden'-arrangement i anledning af deres 50 års jubilæum på grund af sygdom.

Her fejede han dog sygdommen hen, som noget der ikke var alvorligt.

- Jeg har sendt en sygemelding, men det er ikke noget alvorligt. Hav det godt, du. Farvel, siger en særdeles kortfattet Morten Grunwald over telefonen til Ekstra Bladet.

Den udmelding fortrød han dog efterfølgende, og derfor vælger han nu at fortælle om den egentlige årsag til sin udeblivelse.

Tre på stribe - Egon, Benny og Keld. Foto: Erik Petersen

Da Ekstra Bladet fanger Morten Grunwald over telefonen tirsdag eftermiddag afviser han til at begynde med at kommentere sin sygdom nærmere, men hurtigt skifter han dog alligevel mening.

Ifølge den ikoniske skuespiller har han valgt at takke nej til den behandling, som han er blevet tilbudt af de danske læger. Han ved derfor ikke, hvor lang tid han har tilbage at leve i.

- Jeg er ramt af kræft i skjoldbruskkirtlen. Jeg kan ikke helbredes. Jeg er blevet tilbudt strålebehandling. Det ønsker jeg ikke. Bortset fra tab af energi, har jeg det ganske fint, lyder det fra Grunwald, der fortsætter.

- Det er desværre sådan, at jeg ikke ved, hvor mange måneder jeg har tilbage at leve i, siger han og understreger, at han har haft et godt og langt liv.

Eneste tilbage

I 1998 døde Poul Bundgaard, der spillede Kjeld, i en alder af 75 år.

Seks år senere døde Ove Sprogøe, der spillede legendariske Egon. Han blev 84 år. Sammen med Morten Grunwald udgjorde de den populære trio i 'Olsen Banden', som fra 1960'erne og frem blev folkeeje, og siden har været elsket af både store og små.

I 1980 blev Morten Grunwald gift med skuespilleren Lily Weiding, der i dag er 93 år. De to har dannet par siden 1965, og sammen har de datteren Tanja Grunwald.

Udover sin rolle i 'Olsen Banden' har Morten Grunwald også gjort sig bemærket i en lang række andre roller.

I 1979 dukkede han eksempelvis op i den folkekære tv-serie 'Matador', hvor han spillede Maudes tegnelærer. Fra 1971-1980 var han desuden chef for Bristol Teatret. I 1980 overtog han Allé-Scenen, som han omdøbte til Betty Nansen Teatret. Her var han chef indtil 1992.

I 2017 indstillede Grunwald karrieren og gik på pension.

